Cerca de 17,8 milhões de propriedades são alugadas no Brasil, segundo a Pnad (Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios) mais recente. Além disso, 23% dos brasileiros ainda pagam aluguel, conforme pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) referente a 2024. Esses dados foram o ponto de partida para a criação do “Meu Novo Lar”, projeto que oferece orientação financeira gratuita para a compra do primeiro imóvel. A iniciativa é da be.smart, holding de soluções financeiras e patrimoniais, parceira da InvestSmart XP.
Marcelo Coutinho, sócio-diretor da be.smart, explica que o programa monta um diagnóstico da situação financeira atual do interessado. Após essa etapa, a equipe elabora um plano financeiro, que pode ter uma combinação de estratégias como consórcio ou financiamento. “O mesmo time acompanha toda a jornada até a aquisição do imóvel. É um programa 100% gratuito e voltado para quem está dando os primeiros passos”, afirma Coutinho. Para quem ficou interessado, basta acessar https://meu-novo-lar-quiz.lovable.app/.
Material de construção
A Obramax, rede de materiais de construção, está com nova loja em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. O espaço recebeu investimento de R$ 150 milhões e está gerando cerca de 150 empregos diretos, além de postos de trabalho indiretos criados durante a fase de construção. As vagas para a unidade estão abertas em https://carreiras.obramax.com.br/jobs.
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