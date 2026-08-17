Síndicos poderão atualizar os seus conhecimentos em dois eventos gratuitos em agosto e setembro, no Rio - AI

Síndicos poderão atualizar os seus conhecimentos em dois eventos gratuitos em agosto e setembro, no RioAI

Publicado 17/08/2026 12:39 | Atualizado 17/08/2026 12:39

A coluna abre a semana com dois eventos gratuitos voltados para o segmento condominial. O primeiro discutirá um dos assuntos mais relevantes e delicados da atualidade: a violência contra síndicos. O Café Expo Síndico Cipa levará para o Hotel Pestana, em Copacabana, a síndica profissional Renata Simão Barbosa, que ganhou repercussão nacional após relatar ter sido vítima de agressão física, ameaças e perseguição no Rio, em julho deste ano. A iniciativa da Cipa Administradora acontecerá no dia 27 de agosto (quinta-feira), das 8h30 às 12h, reunindo gestores, especialistas e empresas do setor para uma manhã de atualização, networking e troca de experiências.

O painel “Violência contra Síndicos: como combater?” terá também as presenças da advogada Leangem Fernanda, do SOS Síndica, e da delegada Rosa Carvalho dos Santos. “A ideia é apresentar os desafios enfrentados por profissionais da área diante do aumento dos casos de ameaças, intimidações e agressões relacionados à atividade. O nosso papel é contribuir com informação de qualidade para ajudar a evitar novos casos de violência contra os síndicos”, explica Daniel Quagliani, gerente de Marketing e Novos Negócios da Cipa.

Segundo ele, a programação também inclui palestra sobre cidadania e convivência urbana com Antonia Leite Barbosa, jornalista e suplente de vereadora do Rio de Janeiro. "A convivência dentro dos condomínios não está dissociada do que acontece nas ruas da cidade. Questões como ordem urbana, descarte irregular de lixo e ocupação dos espaços públicos impactam diretamente a rotina dos moradores e dos síndicos. Por isso, convidamos a Antonia Leite Barbosa para trazer uma visão mais ampla sobre o papel de cada cidadão nesse contexto e como essa consciência pode colaborar para relações mais harmoniosas dentro dos edifícios", conta Quagliani.

Comunicação estratégica para síndicos e aspectos tributários da gestão condominial serão outros assuntos em pauta. A curadoria de conteúdo é da administradora e a produção é da DM Eventos. Inscrições em: sympla.com.br/evento/cafe-expo-sindico-cipa-zona-sul/3316718?d=CIPA.

Já a Feira de Condomínios & Encontro de Síndicos acontecerá nos dias 24 e 25 de setembro, das 9h às 18h, no ExpoRio Cidade Nova, com ingresso solidário, mediante entrega de 1kg de alimento não perecível a ser destinado ao programa Sesc Mesa Brasil. Realizado pelo Secovi Rio (Sindicado da Habitação) e pela Abadi (Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis), o evento também reunirá síndicos, funcionários de condomínios, administradoras, construtoras, empresários, condôminos e demais interessados. Entre os temas que estarão em pauta, conflitos internos e direito da vizinhança; ferramentas de segurança eletrônica para o seu condomínio; os impactos da reforma tributária; segurança pública e locação por temporada. Para se inscrever, é preciso acessar: sympla.com.br/evento/feira-de-condominios-e-encontro-de-sindicos-2026/3322998.

