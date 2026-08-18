Evento conectará fabricantes brasileiros a arquitetos, designers, lojistas e varejistas do mercado de alto padrão argentino - Divulgação

Evento conectará fabricantes brasileiros a arquitetos, designers, lojistas e varejistas do mercado de alto padrão argentinoDivulgação

Publicado 18/08/2026 15:02 | Atualizado 18/08/2026 15:02

O design e o mobiliário brasileiro estarão em alta no ABIMAD' Buenos Aires, encontro que conectará fabricantes brasileiros a arquitetos, designers, lojistas e varejistas do mercado de alto padrão argentino. O evento da ABIMAD (Associação Brasileira das Indústrias de Móveis de Alta Decoração) será nesta quarta e quinta-feira, 19 e 20 de agosto, no Hotel Regal Pacific, em Buenos Aires.



"O mercado internacional é estratégico para a indústria brasileira de mobiliário e decoração. Iniciativas como o ABIMAD' Buenos Aires permitem estabelecer conexões mais qualificadas e consistentes entre nossas marcas e profissionais de diferentes países. O objetivo é apresentar a força e a diversidade do design brasileiro, criando oportunidades concretas para novos negócios e parcerias de longo prazo", explica Paulo Mourão, presidente da associação.

Apartamentos decorados em alta

Apartamento decorado de residencial em Ipanema Divulgação

O boom dos projetos de estúdios de alto padrão no Rio de Janeiro impulsionou a entrega de apartamentos decorados nos estandes vendas. Para se ter ideia, em apenas dois anos de operação, a Ferrara Mobili já está presente em mais de 20 unidades decoradas, entre elas o Garcya Praia Studios, da Safira em Ipanema, o Parque Studios Ipanema, da Balassiano no mesmo bairro, e o Cop4 da Piimo Incorporadora, em Copacabana.



Segundo João Bielinski, CEO da Ferrara Mobili, são mais de R$ 40 milhões em armários vendidos. Além, disso, a empresa abriu recentemente um showroom de mais de 600 metros quadrados (m²) no CasaShopping, na Barra da Tijuca. "Os estúdios mudaram a forma como o mercado imobiliário entrega os seus produtos. Hoje, os investidores querem receber as chaves e colocar o imóvel para rentabilizar imediatamente. Isso fez com que os interiores deixassem de ser um diferencial para se tornarem parte essencial do empreendimento. Foi acompanhando esse movimento que a Ferrara se consolidou como parceira das principais incorporadoras do Rio", conta Bielinski. Entre as soluções oferecidas no showroom estão ferragens europeias, linha exclusiva de portas revestidas com o mesmo material utilizado nos bancos dos automóveis Ferrari e superfícies com tecnologia autorregenerativa.

