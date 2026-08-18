Evento conectará fabricantes brasileiros a arquitetos, designers, lojistas e varejistas do mercado de alto padrão argentinoDivulgação
"O mercado internacional é estratégico para a indústria brasileira de mobiliário e decoração. Iniciativas como o ABIMAD' Buenos Aires permitem estabelecer conexões mais qualificadas e consistentes entre nossas marcas e profissionais de diferentes países. O objetivo é apresentar a força e a diversidade do design brasileiro, criando oportunidades concretas para novos negócios e parcerias de longo prazo", explica Paulo Mourão, presidente da associação.
Apartamentos decorados em alta
Segundo João Bielinski, CEO da Ferrara Mobili, são mais de R$ 40 milhões em armários vendidos. Além, disso, a empresa abriu recentemente um showroom de mais de 600 metros quadrados (m²) no CasaShopping, na Barra da Tijuca. "Os estúdios mudaram a forma como o mercado imobiliário entrega os seus produtos. Hoje, os investidores querem receber as chaves e colocar o imóvel para rentabilizar imediatamente. Isso fez com que os interiores deixassem de ser um diferencial para se tornarem parte essencial do empreendimento. Foi acompanhando esse movimento que a Ferrara se consolidou como parceira das principais incorporadoras do Rio", conta Bielinski. Entre as soluções oferecidas no showroom estão ferragens europeias, linha exclusiva de portas revestidas com o mesmo material utilizado nos bancos dos automóveis Ferrari e superfícies com tecnologia autorregenerativa.
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