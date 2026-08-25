Novo condomínio em Ramos, na Zona Norte do Rio, terá imóveis de um e dois quartos, todos com varanda - Divulgação

Novo condomínio em Ramos, na Zona Norte do Rio, terá imóveis de um e dois quartos, todos com varandaDivulgação

Publicado 25/08/2026 17:50 | Atualizado 25/08/2026 17:50





Agora, a companhia prepara o lançamento do Nova Leopoldina Ramos, na Zona Norte, que tem VGV (Valor Geral de Vendas) estimado em R$ 350 milhões. O projeto será construído na Avenida Teixeira de Castro e terá duas torres com plantas que variam de 30,55 a 38,85 metros quadrados, de um e dois quartos, todas com varanda. O novo residencial terá também lazer completo, além de espaço coworking.



"O bairro de Ramos tem uma importância histórica ímpar para a Zona Norte e para o Rio de Janeiro. Ao concebermos o Nova Leopoldina Ramos, quisemos conectar essa forte identidade local a um projeto moderno, focado em mobilidade, conveniência e qualidade de vida, com facilidades de financiamento, infraestrutura de lazer completa e em uma localização de fácil acesso aos principais pontos da cidade", explica Leonardo Mesquita, co-presidente executivo da Cury. O mercado imobiliário carioca mostra resiliência, apesar da Selic (taxa básica de juros) ainda alta , em 14% ao ano. A Cury Construtora, por exemplo, comercializou 3.975 unidades no primeiro semestre. Os imóveis estão distribuídos em 11 lançamentos, entre eles, Luzes do Rio, Saudosa Praça Onze, Cartola II e Pixinguinha, nas regiões do Porto Maravilha e Central da cidade.Agora, a companhia prepara o lançamento do Nova Leopoldina Ramos, na Zona Norte, que tem VGV (Valor Geral de Vendas) estimado em R$ 350 milhões. O projeto será construído na Avenida Teixeira de Castro e terá duas torres com plantas que variam de 30,55 a 38,85 metros quadrados, de um e dois quartos, todas com varanda. O novo residencial terá também lazer completo, além de espaço coworking."O bairro de Ramos tem uma importância histórica ímpar para a Zona Norte e para o Rio de Janeiro. Ao concebermos o Nova Leopoldina Ramos, quisemos conectar essa forte identidade local a um projeto moderno, focado em mobilidade, conveniência e qualidade de vida, com facilidades de financiamento, infraestrutura de lazer completa e em uma localização de fácil acesso aos principais pontos da cidade", explica Leonardo Mesquita, co-presidente executivo da Cury.

Do habitar ao pertencer

De hoje até quinta-feira, dia 27 de agosto, o IAB (Instituto de Arquitetos do Brasil), no Flamengo, recebe o 4º Salão Rio de Interiores. Com o tema “Interiores regenerativos: do habitar ao pertencer”, o evento reúne arquitetos, designers, pesquisadores e outros profissionais para debater a relação entre os ambientes, as pessoas, as cidades e o planeta. Ingressos a partir de R$ 20 em https://encurtador.com.br/hkvx .

