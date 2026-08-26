Feirão do corretor prevê movimentar R$ 300 milhões em vendas durante congresso internacional do mercado imobiliário, na Barra da Tijuca - AI

Feirão do corretor prevê movimentar R$ 300 milhões em vendas durante congresso internacional do mercado imobiliário, na Barra da TijucaAI

Publicado 26/08/2026 11:36 | Atualizado 26/08/2026 18:23





Na programação, temas como unidades paradas, entre imóveis públicos sem destinação, ativos estressados e cartas de consórcio contempladas e não usadas. Outra novidade desta edição é o Feirão dos Corretores. A ação prevê movimentar R$ 300 milhões em vendas durante o congresso. Serão 3.500 mil ofertas de bancos com desconto de até 70%, além dos estoques de incorporadoras e loteadoras participantes. Neste caso, os abatimentos são a partir de 15%, com comissões atrativas para os corretores, que têm exclusividade nas vendas.



A novidade veio da Vitacon, fincorporadora que combina incorporação imobiliária com lógica de mercado financeiro. Como incentivo extra, todo corretor que conseguir vender alguma dessas unidades entra automaticamente em um sorteio promovido pela empresa, em janeiro, para concorrer a um apartamento.



“O Feirão é uma excelente oportunidade para os corretores acessarem imóveis da Vitacon em algumas das regiões mais valorizadas de São Paulo e com alto potencial de rentabilidade. Para os participantes, é a chance de obter condições especiais e ampliar as oportunidades de negócio, levando aos seus clientes ativos imobiliários em endereços com características cada vez mais valorizadas pelo mercado”, comenta Antonio Guarçoni, vice-presidente de Vendas OnSales da Vitacon.



Na opinião de Kuser, o corretor é a peça central dessa equação: “Estamos num momento em que há mais de 350 mil imóveis prontos em estoque nas incorporadoras. Existe uma desconexão entre quem tem o produto parado, quem sabe vender e quem tem o comprador na mão. O feirão ajuda a resolver isso: o corretor que participa tem acesso exclusivo a oportunidades incríveis do estoque disponível, e tem o cliente certo para o imóvel certo, dando liquidez tanto para quem construiu quanto para quem procura fechar negócio”, afirma Kuser.



Paralelo a essas atrações, o CIMI360 promoverá o XI Congresso Imobiliário Latinoamericano da CILA, confederação que reúne 16 países e nunca havia realizado sua conferência no Brasil. Rio de Janeiro receberá , pela primeira vez, o CIMI360, Congresso Internacional do Mercado Imobiliário, que será realizado nesta quinta e sexta-feira, dias 27 e 28 de agosto, no Riocentro (Barra da Tijuca). A expectativa é receber mais de 10 mil participantes de 40 países. O Creci-RJ (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis) será o anfitrião do evento. Segundo Heitor Kuser, CEO e idealizador da iniciativa, o encontro não terá palestras e sim oficinas: mais de 90 imersões, organizadas em 10 eixos temáticos, de incorporação a tecnologia, de direito a mercado internacional.Na programação, temas como unidades paradas, entre imóveis públicos sem destinação, ativos estressados e cartas de consórcio contempladas e não usadas. Outra novidade desta edição é o Feirão dos Corretores. A ação prevê movimentar R$ 300 milhões em vendas durante o congresso. Serão 3.500 mil ofertas de bancos com desconto de até 70%, além dos estoques de incorporadoras e loteadoras participantes. Neste caso, os abatimentos são a partir de 15%, com comissões atrativas para os corretores, que têm exclusividade nas vendas.A novidade veio da Vitacon, fincorporadora que combina incorporação imobiliária com lógica de mercado financeiro. Como incentivo extra, todo corretor que conseguir vender alguma dessas unidades entra automaticamente em um sorteio promovido pela empresa, em janeiro, para concorrer a um apartamento.“O Feirão é uma excelente oportunidade para os corretores acessarem imóveis da Vitacon em algumas das regiões mais valorizadas de São Paulo e com alto potencial de rentabilidade. Para os participantes, é a chance de obter condições especiais e ampliar as oportunidades de negócio, levando aos seus clientes ativos imobiliários em endereços com características cada vez mais valorizadas pelo mercado”, comenta Antonio Guarçoni, vice-presidente de Vendas OnSales da Vitacon.Na opinião de Kuser, o corretor é a peça central dessa equação: “Estamos num momento em que há mais de 350 mil imóveis prontos em estoque nas incorporadoras. Existe uma desconexão entre quem tem o produto parado, quem sabe vender e quem tem o comprador na mão. O feirão ajuda a resolver isso: o corretor que participa tem acesso exclusivo a oportunidades incríveis do estoque disponível, e tem o cliente certo para o imóvel certo, dando liquidez tanto para quem construiu quanto para quem procura fechar negócio”, afirma Kuser.Paralelo a essas atrações, o CIMI360 promoverá o XI Congresso Imobiliário Latinoamericano da CILA, confederação que reúne 16 países e nunca havia realizado sua conferência no Brasil.

Visão prática e empreendedora

O Creci-RJ montará um estúdio do PodCreci com transmissão nos dois dias e participação de mais de 20 convidados, que abordarão temas como retrofit, Plano Diretor, despejo extrajudicial e locação de temporada, entre outros.



Para Marcelo Moura, vice-presidente do conselho, a proposta do congresso está justamente na formação de uma visão mais ampla e empreendedora para os profissionais. “Não se trata de proporcionar à classe profissional fórmulas prontas que ensinem corretores de imóveis a vender mais, captar mais clientes ou deslanchar no mercado. O CIMI capacita profissionais com uma visão prática e empreendedora. Eu, particularmente, estou muito orgulhoso de ser parte do Sistema Cofeci-Creci, maior patrocinador desse evento, acreditando com toda certeza de que o congresso nos possibilita impulsionar e transmitir uma imagem positiva de nosso mercado para a América Latina e o mundo”, ressalta Moura.

Elas constroem

Outra atração do CIMI360 será o lançamento do livro “Elas Constroem”, publicação que reúne 30 mulheres de diferentes regiões do Brasil e que atuam em diversas áreas do mercado imobiliário. Nayara Técia, CEO da imobiliária ON Brokers, é uma das coautoras. A executiva assina o capítulo “O preço invisível da liderança feminina no mercado imobiliário”.



“Ser mulher e ocupar uma posição de liderança no mercado imobiliário ainda envolve desafios que muitas vezes não aparecem nos números ou nos cargos que conquistamos. Existe um preço invisível, que passa pela cobrança, pela necessidade de provar competência o tempo todo e pelo equilíbrio entre expectativas profissionais e pessoais. Falar sobre isso é importante para que outras mulheres reconheçam que não estão sozinhas e para que o mercado avance de forma mais consciente”, explica Nayara.



Ingressos a partir de R$ 190 em cimi360.com.br.

