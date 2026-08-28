Lareira de residencial que é o primeiro Minha Casa, Minha Vida Faixa 4 de Petrópolis - Divulgação

Lareira de residencial que é o primeiro Minha Casa, Minha Vida Faixa 4 de PetrópolisDivulgação

Publicado 28/08/2026 16:36 | Atualizado 28/08/2026 16:55





“O resultado mostra que o Cenário Origem encontrou uma demanda muito clara em Petrópolis. O interesse pelas unidades garden de três quartos também revela a busca das famílias por imóveis que ofereçam mais espaço, conforto e qualidade de vida”, conta Mariliza. Segundo ela, as últimas oportunidades têm preços a partir de R$ 336.600.



Além da venda, o evento teve um viés sustentável, pois os compradores receberam um voucher para participar de um plantio de mudas, que será promovido pelas empresas em uma área previamente definida. O mercado imobiliário da Região Serrana no Rio permanece aquecido, seja para segunda ou primeira moradia. Um exemplo recente é o Cenário Origem, primeiro projeto pelo Minha Casa, Minha Vida (MCMV) Faixa 4 de Petrópolis, que teve 80% das unidades vendidas no lançamento. Os imóveis garden de três quartos foram todos comercializados, de acordo com Mariliza Fontes Pereira, CEO da MQuattro Incorporadora. O empreendimento será construído em parceria com a Inner Incorporadora.“O resultado mostra que o Cenário Origem encontrou uma demanda muito clara em Petrópolis. O interesse pelas unidades garden de três quartos também revela a busca das famílias por imóveis que ofereçam mais espaço, conforto e qualidade de vida”, conta Mariliza. Segundo ela, as últimas oportunidades têm preços a partir de R$ 336.600.Além da venda, o evento teve um viés sustentável, pois os compradores receberam um voucher para participar de um plantio de mudas, que será promovido pelas empresas em uma área previamente definida.

Uma releitura da cadeira de café

Móvel com design circular propõe uma releitura da tradicional cadeira de café Divulgação

A NaughtOne, fabricante britânica de mobiliário para ambientes corporativos e comerciais, lança a Lotti, uma releitura da tradicional cadeira de café. Com design circular, a novidade também tem fácil desmontagem. A peça foi desenvolvida em parceria com o designer multidisciplinar Keiji Takeuchi.

