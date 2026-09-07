Mesmo com a taxa de juros alta, brasileiros pretendem adquirir um imóvel no país AI

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Cristiane Campos
Mesmo em um cenário marcado pela Selic (taxa básica de juros) alta, de 14% ao ano, os brasileiros permanecem com o desejo de comprar um imóvel. Essa intenção chegou a 52% no segundo trimestre, aponta estudo da Brain Inteligência Estratégica. Dos entrevistados, 38% pretendem comprar, mas ainda não iniciaram a busca, 10% já procuraram unidades online e 4% já estão em fase de visitação.

Segundo o levantamento, o Nordeste lidera com 59% das pessoas desejando adquirir uma moradia nos próximos meses. Na sequência estão Centro-Oeste e Norte, com 53%, Sul, 49%, e Sudeste, 47%. O resultado está acima da média histórica da pesquisa, que foi de 43%.

Unidades comerciais mais valorizadas

Os preços para venda de salas e conjuntos comerciais de até 200 metros quadrados avançaram 0,18% em julho, no país, enquanto os valores do aluguel tiveram aumento médio de 0,56%. No Rio de Janeiro, o cenário de valorização foi observado nos dois segmentos: 0,05%, para venda, e 1,21%, no caso da locação. Os dados são do Índice FipeZAP.