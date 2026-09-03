Leonardo Mesquita, presidente da Ademi-RJ, apresentou os resultados do primeiro semestre do mercado imobiliário do RioDivulgação
Rio recebeu mais de 13 mil novos imóveis no primeiro semestre
Vendas também se destacaram no período, chegando a 12.883 unidades
Rio recebeu mais de 13 mil novos imóveis no primeiro semestre
Vendas também se destacaram no período, chegando a 12.883 unidades
Moradores da Barra buscam imóveis de alto padrão na Região Serrana
Petrópolis ganha espaço entre interessados que procuram segunda residência ou até um novo endereço
Custo de obra mais caro impulsiona o house flipping
Investidores buscam imóveis antigos para reforma e rentabilização rápida
Juro alto exige mais planejamento para construir ou reformar a casa
Dividir a obra em fases ajuda a distribuir os investimentos ao longo do tempo
Primeiro MCMV Faixa 4 de Petrópolis vende 80% das unidades
Garden de três quartos foram os mais procurados pelas famílias
Hotel no Flamengo dará lugar a residencial com 66 unidades
Projeto também terá rooftop panorâmico, afirma empresa
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