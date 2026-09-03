Leonardo Mesquita, presidente da Ademi-RJ, apresentou os resultados do primeiro semestre do mercado imobiliário do Rio - Divulgação

Leonardo Mesquita, presidente da Ademi-RJ, apresentou os resultados do primeiro semestre do mercado imobiliário do RioDivulgação

Publicado 03/09/2026 17:52 | Atualizado 03/09/2026 17:53

Boas notícias para o mercado imobiliário carioca: 13.272 unidades foram lançadas no primeiro semestre, avanço de 2,26% na comparação com os últimos 12 meses. Já as vendas chegaram a 12.883, o que representa um crescimento de 4,65% no mesmo período. O balanço foi feito pela Brain Inteligência Estratégica para a Ademi-RJ (Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário)

De acordo com o estudo, o programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) liderou com 49,9% dos lançamentos entre janeiro e junho. Na sequência apareceram as unidades de médio padrão, com 25,4% do total, e os compactos, com 24,5%.

Com relação ao resultado comercializado, o MCMV também se destacou, pois os imóveis enquadrados no programa representaram 38,3%. Em segundo lugar ficaram os compactos, 30,7%, e em terceiro os de médio padrão, com 29,6%.

A pesquisa também identificou que, entre abril e junho, o Recreio dos Bandeirantes apareceu na liderança dos bairros preferidos pelos compradores. O ranking engloba ainda Jacarepaguá, Centro, Campo Grande e Pilares.

Na opinião de Leonardo Mesquita, presidente da Ademi-RJ, o desempenho é motivo de comemoração e lembrou que o crescimento ocorre depois de um período especialmente difícil para o setor no Rio. Para ele, ainda há espaço para uma expansão maior do setor. “Podemos crescer mais, ainda estamos construindo pouco e essa baixa produção se reflete nos preços de venda e de aluguéis de imóveis”, analisa Mesquita.

Ao mesmo tempo, o cenário positivo do primeiro semestre é observado com cautela pela associação, já que pode estar relacionado ao período eleitoral. De acordo com as análises da Brain, o mercado está preocupado com as eleições e, por isso, antecipou alguns lançamentos imaginando um segundo semestre mais conturbado.

