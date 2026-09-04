Os descontos na compra do imóvel chegaram a 65%, em junho, no paísDivulgação
Negociações com descontos na compra de imóveis crescem 65% no país
Abatimento médio chegou a 14%, equiparando-se a níveis vistos em 2016 e 2020, aponta Pesquisa Raio-X FipeZAP
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Rio recebeu mais de 13 mil novos imóveis no primeiro semestre
Vendas também se destacaram no período, chegando a 12.883 unidades
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Primeiro MCMV Faixa 4 de Petrópolis vende 80% das unidades
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