Os descontos na compra do imóvel chegaram a 65%, em junho, no país - Divulgação

Os descontos na compra do imóvel chegaram a 65%, em junho, no paísDivulgação

Publicado 04/09/2026 10:00

Mais descontos nas transações imobiliárias. O percentual chegou a 65% em junho, contra 63% registrados no mesmo período do ano passado. O resultado ficou acima da média histórica da Pesquisa Raio-X FipeZAP, de 64%, e próximo do maior patamar já registrado na série: aproximadamente 70%.

De acordo com o estudo, o abatimento médio fechou em 9%, considerando o conjunto total de transações, incluindo as sem desconto, e 14% quando consideradas apenas as vendas em que houve redução em relação ao preço anunciado. Sobre o tipo de imóvel, os usados apareceram na liderança com 74% das compras recentes, ante 26% de novos. Além disso, 61% adquiriram a unidade para moradia e 39% para investimento.

