Os imóveis na Zona Central do Rio registraram valorização em julho tanto para venda quanto para locação - Freepik

Os imóveis na Zona Central do Rio registraram valorização em julho tanto para venda quanto para locaçãoFreepik

Publicado 08/09/2026 18:16 | Atualizado 08/09/2026 19:03

Os imóveis localizados na Zona Central do Rio lideraram a rentabilidade das unidades residenciais, tanto para venda quanto para locação , alcançando em julho um índice de 0,653%. Foi o maior percentual entre as áreas da cidade analisadas pela pesquisa do Secovi Rio (Sindicato da Habitação). A Zona Sul ocupou o segundo lugar, com 0,644%, seguida por Barra e adjacências, com 0,616%. As zonas Oeste e Norte registraram 0,579% e 0,522%, respectivamente.

Segundo Maurício Eiras, coordenador estatístico do Secovi Rio, o indicador é calculado a partir da relação entre os valores médios do metro quadrado (m²) anunciados para locação e para venda. “A rentabilidade é interessante porque relaciona duas dimensões importantes do mercado: o preço do imóvel e o potencial de receita com a locação. O resultado da Zona Central mostra uma relação favorável entre esses dois valores, mas deve ser analisado em conjunto com outros que influenciam uma decisão de investimento”, ressalta Eiras.

De acordo como estudo, o preço médio para venda na Zona Central chegou a R$ 7.859 por m², crescimento de 0,58% em relação a junho. Já no aluguel, o metro quadrado anunciado foi de R$ 51,33, avanço de 2,15%.

