Os imóveis na Zona Central do Rio registraram valorização em julho tanto para venda quanto para locaçãoFreepik
Zona Central é a mais valorizada do Rio, afirma Secovi Rio
Imóveis na região registraram alta de 0,653%, em julho
Zona Central é a mais valorizada do Rio, afirma Secovi Rio
Imóveis na região registraram alta de 0,653%, em julho
Intenção de compra do imóvel cresce mais de 50% no país
Região Nordeste lidera o desejo de aquisição, afirma pesquisa
Negociações com descontos na compra de imóveis crescem 65% no país
Abatimento médio chegou a 14%, equiparando-se a níveis vistos em 2016 e 2020, aponta Pesquisa Raio-X FipeZAP
Rio recebeu mais de 13 mil novos imóveis no primeiro semestre
Vendas também se destacaram no período, chegando a 12.883 unidades
Moradores da Barra buscam imóveis de alto padrão na Região Serrana
Petrópolis ganha espaço entre interessados que procuram segunda residência ou até um novo endereço
Custo de obra mais caro impulsiona o house flipping
Investidores buscam imóveis antigos para reforma e rentabilização rápida
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