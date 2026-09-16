Bella Piero em cena como Laura em ’Amor Sob Vigilância’ - Angélica Goudinho / Globo

Bella Piero em cena como Laura em ’Amor Sob Vigilância’Angélica Goudinho / Globo

Publicado 16/09/2026 05:00

Bella Piero estreia nas novelas verticais em "Amor Sob Vigilância", do Globoplay, como a vilã Laura. No suspense psicológico cheio de reviravoltas, a personagem se mostra disposta a tudo para destruir o relacionamento entre Mariana (Malu Rodrigues) e Daniel (Dudu Azevedo). Para conseguir o que quer, ela se aliará a Rodrigo (Miguel Rômulo), um especialista em marketing digital.

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"Daniel e Mariana são um casal incrível, coeso e estável, até que Laura começa a surgir com a certeza de que mantém um relacionamento com Daniel. Afinal, eles se seguem nas redes sociais e trocam mensagens com frequência. A partir dessa fantasia, ela passa a articular parcerias com Rodrigo e Isabela (Jade Mascarenhas), pessoas que fazem parte da vida real do casal, com o objetivo de destruir essa relação. Ela stalkeia, manipula, interrompe, ameaça e faz muitas outras coisas", conta a atriz.

Ela comenta ainda que sua personagem fará o público refletir. "Vejo nas atitudes intensas, impulsivas e sem limites da Laura uma oportunidade de lançar luz sobre a saúde mental, como um pensamento obsessivo pode atingir proporções catastróficas e como as redes sociais alimentam universos fantasiosos individuais. É uma grande chance de abrir diálogo sobre temas muito presentes no nosso cotidiano", acredita.



Entre os desafios de gravar uma novela em formato vertical, para ser consumida em dispositivos móveis, com 50 episódios de até dois minutos cada, segundo Bella, está a intensa carga dramática necessária. "Não há tempo para desenvolvimento gradual. Tudo precisa acontecer rapidamente, com precisão absoluta, inclusive as emoções. O ritmo de gravações é intenso (risos). É uma rotina equivalente à de novelas longas, mas concentrada em poucos dias."

Conhecida por trabalhos em "Verdades Secretas" (2015), "Malhação: Vidas Brasileiras" (2018) e "Garota do Momento" (2025), Bella celebra o novo desafio profissional. "Amplia o meu alcance como atriz. Tenho buscado personagens que me tirem do lugar comum, e a Laura representa uma virada importante nesse sentido. A Laura tem uma trajetória emocional muito intensa e acelerada. Construir essa progressão até momentos mais extremos foi um grande desafio e também muito gratificante."





