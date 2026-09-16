Bella Piero em cena como Laura em ’Amor Sob Vigilância’Angélica Goudinho / Globo
Bella Piero vive vilã no suspense psicológico 'Amor Sob Vigilância'
Personagem da atriz, Laura usa as redes sociais para tentar separar os mocinhos; novela vertical já está disponível no Globoplay
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