Viúva de Domingos Montagner falou sobre 10 anos da morte do marido - Reprodução/Instagram

Viúva de Domingos Montagner falou sobre 10 anos da morte do marido Reprodução/Instagram

Publicado 15/09/2026 23:02

Lucianna Lima, viúva de Domingos Montagner , se manifestou nesta terça-feira (15) sobre os 10 anos da morte do marido por afogamento no Rio São Francisco. A produtora cultural mostrou uma carta sagrada escrita pelo povo Fulni-ô, aldeia onde o marido gravou a novela "Velho Chico", da TV Globo, na qual interpretou o personagem Santo.

fotogaleria

"Meu amor, hoje faz 10 anos daquele 15 de setembro. Dez anos que você mergulhou no Rio São Francisco e não voltou como a gente esperava. Mas no dia que você encantou, o povo Fulni-ô, da aldeia onde você gravou, escreveu uma carta que me deu o sentido mais SAGRADO para essa passagem tão surreal e inesperada", iniciou o texto.

A mensagem apresenta um reflexão espiritual sobre a partida de Domingos Montagner. "Porque estão querendo trazer a alma dele de volta? Ele nasceu de novo hoje, ele se tornou um novo protetor do Rio São Francisco que estava tão esquecido. [...] ele se tornou um ser de luz, pois as águas não tiram a vida, elas dão vida. [...] ele agora é um protetor do Rio São Francisco".

Lucianna Lima desabafou sobre a saudade que sente do marido. "São 10 anos de uma saudade que ainda dói profundo, mas também de um amor que só cresceu. Um amor que me sustenta. Que nos sustenta! Obrigada por ter sido um homem tão lindo de viver e por todo o seu legado. Obrigada por tudo que você nos deixou e nos ensinou. Tão generoso! Meu palhaço, meu marido, pai dos nossos filhos", afirmou.

"Hoje eu não choro só de saudade. Hoje eu fico feliz pela sua alma, como nos ensinaram os Fulni-ô e Santo Agostinho. Porque você não está longe, você está apenas do outro lado do caminho. Protegendo o seu Rio e nos protegendo aqui. Continue brilhando aí. Que a gente brilha aqui. Pra sempre, com todo o meu Amor", concluiu a produtora.

Camila Pitanga, par romântico de Domingos Montagner na trama e que estava com ele no momento do afogamento, enviou uma mensagem de carinho para a viúva. "Todo amor desse mundo pra você e sua preciosa família. Gratidão pelo sincero acolhimento que fez toda a diferença para eu seguir meu caminho. Você é puro amor e luz!"

Lucianna Lima teve três filhos com Domingos Montagner: Leo, hoje com 23 anos; Antônio, de 19; e Dante, de 15.