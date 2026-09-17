Virginia Fonseca exibiu aliança de namoro com Vinicius JrReprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr posam com aliança de namoro
Influenciadora foi presenteada pelo jogador para comemorar um ano do início da relação amorosa
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