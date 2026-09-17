Virginia Fonseca exibiu aliança de namoro com Vinicius Jr - Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca exibiu aliança de namoro com Vinicius JrReprodução/Instagram

Publicado 17/09/2026 16:58 | Atualizado 17/09/2026 17:00

Virginia Fonseca , de 27 anos, exibiu nas redes sociais nesta quinta-feira (17) a aliança que ganhou de presente do namorado, Vinicius Jr, de 26, para oficializar o primeiro ano do relacionamento que foi marcado por idas e vidas. Ao som da música "We Are the Champions", da banda Queen, a influenciadora posou ao lado do jogador na residência dele em Madri, na Espanha.

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"Após um ano de namoro... veio aí a aliança, grupo", escreveu na legenda.

A empresária divide o seu tempo entre o Brasil e o país europeu. Virginia Fonseca concilia a rotina com a criação dos três filhos: Maria Alice, de 5 anos; Maria Flor, de 3; e José Leonardo, de 2, frutos do relacionamento anterior com o cantor Zé Felipe.

Entenda o romance

O envolvimento de Virginia Fonseca com Vinicius Jr teve início em setembro do ano passado quando ela esteve três vezes em Madri e ficou hospedada na mansão do jogador. No mês seguinte, conversas do atleta com uma modelo vazaram e a influenciadora terminou o affair. A ex-mulher de Zé Felipe deu uma nova chance ao romance após um pedido de desculpas do rapaz nas redes sociais.

"Mesmo que ainda não fôssemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera. Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei. Por isso, quero pedir desculpas publicamente, com o coração aberto, porque entendi que relação de verdade só existe quando há respeito, confiança e transparência. A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras, sem brigas, sem máscaras. Com muito amor, carinho e respeito", disse ele na época.

A relação enfrentou uma crise em maio e a influenciadora anunciou o término do namoro. A separação durou pouco tempo. Em junho, Vinicius Jr confirmou a reconciliação ao escrever um comentário apaixonado em uma publicação de Virginia Fonseca com registros das férias em Sardenha, na Itália, após a Copa do Mundo. "Te amo", declarou.

Nas semanas anteriores, a empresária chamou atenção ao compartilhar vídeo em que uma mão masculina aparece segurando um par de calçados. Internautas apontaram que se tratava do jogador. Ela também publicou no status do WhatsApp um clique sentada no colo do atleta.