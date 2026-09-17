Carolina Dieckmmann celebrou aniversário de 48 anos em restauranteReprodução / Instagram

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Mylena Moura
Parabéns! Carolina Dieckmmann completou 48 anos nesta terça-feira (16). Através das redes sociais, a atriz agradeceu as felicitações que recebeu de amigos e fãs. A artista também compartilhou registros da comemoração durante a viagem em Amsterdã, nos Países Baixos.
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Mesmo com chuva, Tiago Worcman, Carolina Dieckmmann e José Worcman passearam em Amsterdã - Reprodução / Instagram
Carolina Dieckmmann compartilhou registros da viagem em Amsterdã - Reprodução / Instagram
Carolina Dieckmmann comemorou aniversário em karaokê - Reprodução / Instagram
Carolina Dieckmmann celebrou aniversário em Amsterdã - Reprodução / Instagram
Carolina Dieckmmann celebrou aniversário de 48 anos em restaurante - Reprodução / Instagram
Ao completar 48 anos, Carolina Dieckmmann assopra velinha de aniversário - Reprodução / Instagram
Carolina Dieckmmann se diverte em viagem nos Países Baixos - Reprodução / Instagram
Carolina Dieckmmann e o caçula, José Worcman - Reprodução / Instagram
Carolina Dieckmmann aproveita viagem em Amsterdã - Reprodução / Instagram
Carolina Dieckmmann tirou 'selfie' durante viagem nos Países Baixos - Reprodução / Instagram
Carolina Dieckmmann posou para cliques ao lado de bicicleta - Reprodução / Instagram
Carolina Dieckmmann e o caçula, José Worcman, foram a um café em Amsterdã - Reprodução / Instagram
Carolina Dieckmmann e o filho mais novo, José Worcman - Reprodução / Instagram
Carolina Dieckmmann fez 'selfie' no espelho - Reprodução / Instagram
Carolina Dieckmmann foi clicada em sacada - Reprodução / Instagram
"Obrigada pelas mensagens. Passei o dia recebendo muito amor. Isso é tudo, tudo", escreveu a artista, na legenda da publicação. Ao lado do marido, Tiago Worcman, do filho mais novo, José Worcman, e de amigos, Carolina comemorou mais uma 'primavera' em um restaurante, com direito à assoprar velinha. Eles também se divertiram em um karaokê. A atriz também é mãe de Davi Frota, fruto do antigo relacionamento com o ator Marcos Frota.
Mais cedo deste mesmo dia, ela também celebrou a nova volta ao sol com um compilado de fotos da viagem. "48 e eu nem sei que numero é esse, mas sinto ele com um peito cheio de sorte e gratidão! E obrigada a vocês [por] essa enxurrada de Axé por aqui."
Na manhã desta quinta-feira (17), a atriz compartilhou novos cliques 'turistando' pelo país. Carolina conheceu restaurantes, mostrou looks que usou, posou para cliques com uma bicicleta e passeou pelo lugar, mesmo embaixo de chuva. 

Homenagens

A artista recebeu muitas homenagens de famosos. Renata Sorrah se declarou à amiga. "Hoje é aniversário da Carolina, uma das melhores pessoas que eu conheço. Você sempre será minha filha do coração. Feliz aniversário, Carol! Te amo". Em "Senhora do Destino" (2004), da TV Globo, a veterana interpretou a icônica vilã, Nazaré Tedesco, que sequestrou Lindalva, personagem de Carolina, quando ainda era bebê, e criou como filha, dando o nome de Isabel.
"Seja feliz, amada", desejou Gloria Pires. "Feliz tudo nessa vida", disse o cantor Feyjão. "Um feliz aniversário para minha querida Carolina. Parabéns, tudo de bom, um beijão", homenageou Caetano Veloso. "Aniversário dessa lindeza", celebrou Flora Gil. "Viva, 'Caróóó'! Menina cheia de luz e amor. Sigamos juntas nessa linda jornada que é a vida", escreveu Angélica.