Carolina Dieckmmann celebrou aniversário de 48 anos em restauranteReprodução / Instagram
Carolina Dieckmmann comemora aniversário em Amsterdã
Atriz compartilhou registros da viagem nas redes sociais, agradeceu felicitações e celebrou mais uma 'primavera' ao lado dos familiares
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Cantora explicou que não realizou cirurgia plástica, mas um procedimento estético para levantar a ponta do nariz
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