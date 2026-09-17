Duda Reis relembrou relação abusiva vivida na adolescência - Reprodução/Instagram

Duda Reis relembrou relação abusiva vivida na adolescência Reprodução/Instagram

Publicado 17/09/2026 20:23

Duda Reis , de 25 anos, compartilhou um vídeo nas redes sociais nesta quinta-feira (17) para contar detalhes de um relacionamento abusivo vivido na adolescência. O relato da influenciadora aconteceu em meio à repercussão das polêmicas envolvendo o casal formado por Soso Careca e MC Paiva.

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"Depois de passear um pouco pela internet nas últimas horas, quis postar esse vídeo aqui! Que sejamos sempre acolhedores e que possamos orientar/proteger nossas meninas de homens disfuncionais, reforçando que a culpa nunca será delas", escreveu na legenda.

A influenciadora explicou que muitas vezes quem está vivendo a relação não consegue enxergar a gravidade das atitudes. "Eu tinha só 16 anos quando vivi um relacionamento abusivo que marcou, assim, minha vida profundamente, para todo o sempre. Quando você está dentro, você está tão fragilizada emocionalmente, você não tem essa clareza como quem está de fora", disse ela.

Ela também comentou que não enxergava os sinas de abuso porque normalizou o comportamento do antigo parceiro. "Ou, no meu caso, naquela época, falando dessa perspectiva, a gente começa a normalizar condutas que são impossíveis de normalizar. Ciúmes excessivos, declarações, ofensas verbais. Inclusive, o que acaba evoluindo, em muitos casos, como no meu na época, para agressões físicas. 'Ele fez isso porque ele estava nervoso.' 'Não, mas ele falou isso porque eu o provoquei'".

Duda Reis garantiu que não se envergonha de tudo que passou na antiga relação. "E, de verdade, eu hoje, mulher, numa outra perspectiva, eu não tenho vergonha da menina que eu fui. Pelo contrário, eu falo assim: se eu pudesse colocá-la num potinho, acolher, seria, de fato, a primeira coisa que eu faria. Mas eu entendo hoje, mãe, mulher, bem casada, porque eu, na época, não tinha as ferramentas emocionais necessárias para sair disso", afirmou.

Casada com o cabeleireiro Du Nunes, com quem teve a filha, Aurora, a empresária refletiu sobre o amadurecimento. "Uma das coisas mais bonitas de você crescer, de você amadurecer, de você se empoderar e realmente sair dessa perspectiva é você entender o que, de fato, o amor saudável é. Não tem culpa, não te ridiculariza, não faz você passar uma vida inteira, um relacionamento inteiro, se convencendo de que ‘ai, mas ele não é tão ruim assim'".

A influenciadora mandou um recado para aqueles que julgam as vítimas de relacionamentos abusivos. "Quando você encontrar uma menina na internet tentando justificar o que, para você, não tem a menor justificativa, tenta entender: ela está vendo de dentro. A vergonha silencia. E é justamente o acolhimento que pode ser, assim, a única ferramenta para dar forças para uma mulher conseguir sair disso", concluiu.