Débora Falabella e Adriana Esteves - Reprodução/Instagram

Débora Falabella e Adriana EstevesReprodução/Instagram

Publicado 17/09/2026 15:53





Em postagem, elas dividem o momento, próximas e sorridentes. Na legenda, Débora colocou emojis de carinhas com óculos de sol, em referência ao visual que as duas utilizaram em foto; ela, ainda, colocou um coração vermelho, pelo clima carinhoso. Débora Falabella, de 47 anos, e Adriana Esteves, de 56, apareceram juntas em novo registro, após confirmação de retorno de seus personagens em sequência da novela “Avenida Brasil” . Elas se consagraram nos papéis da mocinha Nina e da vilã Carminha. As atrizes compartilharam imagem em nova publicação, nesta quinta-feira (17).Em postagem, elas dividem o momento, próximas e sorridentes. Na legenda, Débora colocou emojis de carinhas com óculos de sol, em referência ao visual que as duas utilizaram em foto; ela, ainda, colocou um coração vermelho, pelo clima carinhoso.

Entre os comentários, fãs reagiram ao novo registro. Um seguidor brincou: “Parece que a Carminha anda bem calma. Ele tá te chamando de senhora com a voz aveludada?”, em referência à fala de Falabella à personagem de Esteves na primeira parte da produção, em 2012. O influenciador Luis Mariz demonstrou ansiedade com a estreia da nova produção, “Chega rápido janeiro, por favor, não aguento mais”, disse.



Alguns, também, elogiaram a dupla: “Divas”, “Ícones de uma geração” e “Musas”, afirmaram. A colega de elenco de “Avenida Brasil 2”, Karol Lannes, de 26, que interpreta Ágata, filha de Carminha (Adriana Esteves) na novela, se manifestou, “Linda Demais”, falou.



A escalação oficial da continuação da produção foi anunciada nesta última terça-feira (15), nas redes sociais oficiais da TV Globo. O projeto tem previsão de lançamento para janeiro de 2027, e terá autoria de João Emanuel Carneiro, também escritor da primeira parte da obra.



Outros personagens que irão retornar à narrativa junto de Nina (Débora Falabella) e Carminha (Adriana Esteves), são Tufão (Murilo Benício), Jorginho (Cauã Reymond), Leleco (Marcos Caruso), Ágata (Karol Lannes), Muricy (Eliane Giardini), Ivana (Leticia Isnard), e Adauto (Juliano Cazarré).



Já os atores Drico Alves, Jéssica Ellen, Ravel Andrade, Roberto Bomfim, Thalita Carauta, Thiago Rodrigues, Thomás Aquino e Cris Vianna, integram pela primeira vez o elenco de “Avenida Brasil”, estreando nesta nova fase do projeto.



A trama da sequência irá se passar após 14 anos desde os acontecimentos da novela original. Nela, os moradores do bairro teriam encontrado um momento de paz, depois dos ocorridos. O ponto de início na narrativa se dá quando Carminha faz seu retorno, após estar afastada do convívio com a família e de cumprir uma pena na prisão por seus crimes. Ela volta como uma mulher que teria sido transformada durante o período de isolamento, e que busca reconstruir os laços perdidos. Entretanto, continua uma dúvida diante dos personagens: será que a mudança é verdadeira?



O projeto está em pré-produção, e irá substituir “Quem Ama Cuida” na faixa das 21h. As gravações da obra têm previsão de começarem ainda no segundo semestre deste ano.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa