Gkay se emocionou ao explicar tremedeira devido efeito colateral de medicamento - Reprodução de vídeo / Instagram

Gkay se emocionou ao explicar tremedeira devido efeito colateral de medicamentoReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 17/09/2026 09:17

Gkay utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (16), para explicar a tremedeira nas mãos percebida por internautas em um vídeo publicado recentemente. A influenciadora digital contou que é um efeito colateral de um medicamento para tratar depressão. Ela, ainda, se emocionou ao falar sobre saúde mental.

"Ai, gente, que vídeo difícil de fazer, meu Deus, mas vamos lá. Postei um vídeo e muitos de vocês perceberam que eu estava tremendo. Para mim, isso é tão normal que na hora que eu postei, nem prestei atenção nisso. Muita gente ficou tentando entender o que estava acontecendo. Gente, aquele tremor, ele é um efeito colateral da medicação que eu uso no meu tratamento. Mas hoje eu não quero falar só desse tremor", iniciou ela.



Em seguida, a influenciadora pontuou que mesmo compartilhando parte da rotina nas redes, os seguidores não faziam ideia da sua "batalha". "Eu quero falar sobre tudo que vocês não veem, tudo que vocês não conseguem ver. Muito estranho pensar que milhões de pessoas podem acompanhar parte da minha vida todos os dias e ainda assim não saber o que acontece comigo quando a câmera desliga. A maioria das vezes, vocês me veem pronta, maquiada, trabalhando, viajando, fazendo piada, indo em festa, realizando sonhos. [...] Existe uma coisa além disso. Talvez eu tenha ficado muito boa em não mostrar. [...] Vocês não têm noção da batalha que é, às vezes, só chegar no fim do dia. [...] Essa também sou eu."



Gkay reforçou que o sucesso não cura questões de saúde mental. "Eu queria muito que o sucesso protegesse a gente da dor, mas não protege. Que realizar sonhos curasse automaticamente tudo aquilo que machuca a gente, mas não cura. Queria que olhar para minha vida e reconhecer todas as coisas incríveis que eu conquistei fosse suficiente para nunca mais existir um dia ruim dentro de mim. Queria muito, muito mesmo. Mas a nossa cabeça não funciona assim", continuou.



"E durante muito tempo, gente, eu achei que ser forte significava não deixar isso aparecer. [...] Quantas pessoas estão tremendo agora sem que ninguém perceba? Quantas estão sentadas em uma mesa sorrindo enquanto só querem ir embora? E quantas vezes eu tive essa sensação? [...] E não é porque eu sou isso que eu vou ser impedida de ter essa doença. Eu sou grata pela minha vida, eu sou grata por tudo que eu tenho, eu sou grata por tudo que eu realizei, mas eu tenho essa doença. Estou aprendendo a cuidar."



A influenciadora pediu que os seguidores prestassem atenção e cuidassem das pessoas ao seu redor. "Eu não sei o que você está enfrentando enquanto você vê esse vídeo. Assim como vocês que não sabiam o que existe por trás desses tremores, preste atenção naquela pessoa que você ama, quando ela disser: 'Estou bem'. Olha nos olhos dela, pergunta de novo: 'Mas você está bem mesmo?'. Isso não é só uma pergunta cotidiana, porque às vezes, gente, tudo que uma pessoa está esperando é sentir que alguém realmente quer ouvir a resposta. A resposta verdadeira, a resposta que dói, a resposta que é difícil de falar", falou.

Por fim, deixou uma mensagem de apoio e resistência. "Não tem nada de errado com a sua dor e não tem nada de errado com você. Você apenas está enfrentando uma batalha e eu estou com você enfrentando essa batalha junto. [...] Tem dias que a gente vence, tem dias que a gente perde, mas eles são apenas dias que vão passando e a gente vai resistindo, se ajudando e se curando."

Entenda

Mais cedo, Gkay havia compartilhado um vídeo cortando um pedaço do cabelo e do pelo dos gatinhos de estimação para colar em um desenho. Apesar do intuito do vídeo ser outro, o tremor ao manusear a tesoura chamou a atenção dos seguidores. Nos comentários da própria publicação, a influenciadora respondeu. "Gente, a tremedeira é efeito colateral de antidepressivo."

Assista!