Sidney Sampaio e Luana Sales compartilharam registros do chá revelação e falaram sobre a emoção de descobrir quem está a caminhoReprodução / Instagram
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"Nossa amada Estela! Hoje foi um dia incrível onde finalmente descobrimos que nossa sementinha é uma MENINA! Já te amamos muito, filha!", escreveram na publicação.
Antes da revelação, Luana falou sobre a expectativa para descobrir o sexo do bebê. "Eu tô muito ansiosa para saber o que é. Muito, muito, muito ansiosa! Mas, sementinha, não importa o que você seja, a mamãe te ama. Sendo um menino ou menina, eu quero os dois!", declarou, aos risos.
Com a confirmação de que seria uma menina, Sidney tentou colocar em palavras a emoção do momento. "É muito difícil colocar em palavras o que a gente sente. Aquele momento é mágico, como se o universo todo congelasse e que a gente pudesse ter certeza do som da vida", afirmou.
O ator também comemorou a oportunidade de ter um filho com Luana. "Fiquei muito, muito, muito, muito feliz, muito agradecido. Estou realizando mais um sonho, que é ter um filho com a Luana. Que venha com muita saúde, porque o resto já tá cheio de bênçãos", completou.
Nas redes sociais, o anúncio recebeu mensagens de carinho. Myrian Rios escreveu: "Deus abençoe vocês". Já Fabio Ferreira comemorou a novidade e brincou com os próximos aniversários da bebê: "Que lindos!! Deus abençoe a família de vocês!! Já quero fazer o vestido de 1 aninho da Estela".
Mansur também deixou uma mensagem para Luana. "Parabéns!! Vocês merecem tudo de mais lindo. Ela já é muito amada (...) feliz demais por você, Luuuu", escreveu.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa