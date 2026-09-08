Kyra Gracie e Malvino Salvador negam climão com Wanessa no Rock in Rio - Reprodução / Instagram

Kyra Gracie e Malvino Salvador negam climão com Wanessa no Rock in RioReprodução / Instagram

Publicado 08/09/2026 11:21

Rio - Kyra Gracie e Malvino Salvador negaram que tenham passado por um climão por causa de Wanessa Camargo nos bastidores do Rock in Rio. O casal virou assunto nas redes sociais depois de rumores de que teria deixado uma área VIP do festival, no domingo (6), por causa da cantora.

A história ganhou força depois que um veículo de comunicação afirmou que um casal famoso teria saído do espaço após se incomodar com a dança de uma artista. Internautas passaram a apontar Malvino e Kyra como os envolvidos e relacionaram o episódio a Wanessa. Os dois, no entanto, negaram a versão.

Na segunda-feira (7), Kyra decidiu falar sobre o assunto nos Stories do Instagram. A lutadora contou que acordou e encontrou diversas mensagens sobre o suposto episódio.

"Tem muita gente vindo aqui perguntar se ontem eu briguei com o Malvino, que eu saí do Rock in Rio por conta da Vanessa Camargo. E assim, quando eu acordei hoje, né, eu tava até meio gripada porque ontem tava muito frio e as crianças queriam ficar até o fim. A gente ficou ali até o último show e aí a gente voltou para casa chovendo muito. Hoje eu descansei e quando eu acordo, muitas mensagens no meu celular. Não tava entendendo o que que tava acontecendo.

Falei: 'Gente, o que que isso?' E aí vieram me perguntar se isso de fato ocorreu, né, se tava tudo bem entre a gente, entre o casal. Então, o que eu queria deixar bem claro aqui, né, dar as boas-vindas para quem chegou aqui pela primeira vez, que não me conhecia."

Kyra reforçou que não houve qualquer desentendimento entre ela e o marido e também negou problema com Wanessa.

"Eu tô fora de polêmica, isso nunca aconteceu. Eu nunca tiraria o meu marido de um lugar e a gente até, vamos supor que tivesse tido alguma coisa, eu nunca deixaria com que isso transparecesse para as pessoas, né? A gente se mantém muito sem polêmica, a gente nunca teve nenhuma polêmica na nossa relação, a gente conversa muito e a gente deixa tudo muito privado, assim, tudo que envolve a nossa família. Então, assim, isso não ocorreu, não aconteceu nada com a Vanessa, tá?

Eh, então deixar bem claro aqui, tá tudo certo. E para quem, né, chegou agora, também queria apresentar o meu trabalho. Eu sou Kyra Gracie, sou faixa preta de jiu-jitsu, o meu trabalho é ensinar as crianças e as mulheres como que elas podem se defender, trabalhar muito a a parte da defesa pessoal. Vou botar no próximo stories um vídeo que eu faço junto com o Malvino sobre esse assunto. E eu tô me arrumando e hoje eu tô de volta no Rock in Rio."

Kyra e Malvino estão juntos há 13 anos. Segundo a lutadora, os dois já estão acostumados com a repercussão sobre a vida pessoal, mas não entenderam de onde surgiu a história desta vez.

Malvino também negou que a saída do espaço tivesse relação com Wanessa. De acordo com o ator, a família decidiu ir embora por causa do frio.

O casal tem três filhos, Ayra, de 11 anos, Kyara, de 9, e Rayan, de 5. No domingo, as duas meninas acompanhavam os pais no festival.