Deolane Bezerra escreveu uma carta para a mãe, Solange - Reprodução/ Redes Sociais

Deolane Bezerra escreveu uma carta para a mãe, Solange Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 08/09/2026 17:24 | Atualizado 08/09/2026 17:43

Rio - Uma nova carta escrita por Deolane Bezerra foi divulgada nas redes sociais nesta terça-feira (8) por sua mãe, Solange Bezerra. A influenciadora, que está presa preventivamente há mais de três meses na Operação Vérnix, demonstrou preocupação com o bem-estar da genitora em texto elaborado no dia 12 de agosto.

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"Oi, minha mãezinha! Passando para avisar que já estou morrendo de saudade. A visita, sem a senhora, fica incompleta, sabe, né? Preciso da sua opinião, preciso saber como a senhora está enxergando as coisas. Ou seja, preciso da sua sabedoria. Mãe, eu fiquei muito preocupada com a senhora. Por favor, faça todos os exames, se alimente bem, se cuide. Eu não sei o que seria de mim aqui se acontecesse algo com qualquer um de vocês aí fora, então cuidem-se", disse ela.

Em outra parte da carta, a advogada falou sobre perseguição e a convicção de que logo estará livre. "Esse pesadelo vai passar e está chegando ao fim, acredite. 'Agindo Deus, ninguém impedirá'. Papai do Céu não desampara os Seus e nunca os abandona. Eu estou aqui, firme na Palavra, acreditando que Deus tem promessa na minha vida. Não vai ser uma acusação falsa que irá me destruir. Eu sou 'filha da promessa' e sabemos que todos os escolhidos de Deus são perseguidos. Estou bem aqui, viu? Não se preocupe".

Deolane Bezerra também desabafou sobre a esperança de que a mensagem seja uma forma de confortar os familiares. "Espero que, quando essa carta chegar aí, seja para aliviar o seu coração e para que a senhora saiba que criou uma filha forte como a senhora, temente a Deus como a senhora e que nunca vou deixar que algumas grades aprisionem a minha mente. Deus está comigo onde quer que seja, ele trilha os meus caminhos e faz cumprir as promessa que tenho em minha vida", finalizou.

Entenda o Caso

A Operação Vérnix cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra investigados por suspeita de lavagem de dinheiro ligada ao PCC. Entre os alvos citados pelas autoridades estão familiares de Marcola.

Os investigadores afirmam que Deolane recebeu depósitos considerados suspeitos entre 2018 e 2021. A análise financeira apontou transferências fracionadas destinadas às contas da influenciadora, incluindo repasses que, somados, chegaram perto de R$ 700 mil.

Parte do dinheiro, de acordo com a apuração, teria sido enviada por um homem da Bahia suspeito de atuar como "laranja" no esquema. A defesa de Deolane nega irregularidades e sustenta que os valores possuem origem legal.