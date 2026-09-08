Vanessa Gerbelli desabafa sobre falta de trabalhos na TV: 'Concorrência imensa'Reprodução / Instagram
"As pessoas têm me perguntado muito: 'Por que você não está mais fazendo novelas? Você faz falta nas novelas', como se eu tivesse decidido parar de fazer novela e de trabalhar", começou. "O público nos aborda de uma maneira muito carinhosa e é realmente um privilégio você poder ser lembrado por trabalhos feitos há tantos anos, né?"
Vanessa explicou que a busca por novas oportunidades faz parte da rotina de grande parte dos profissionais da atuação. Segundo ela, mesmo artistas com uma trajetória conhecida precisam procurar autores, diretores, produtores ou contar com a ajuda de agentes para conseguir novos trabalhos. "Mas o que as pessoas nem desconfiam é que atores, quase todos, passaram e passam pelo processo de pedir trabalho. Vocês sabem disso? Se não é diretamente, é por intermédio de um agente", explicou.
A atriz também detalhou como funciona a concorrência por personagens em produções de cinema e televisão. "Porque há um papel num filme ou novela, por exemplo, e você fala: 'Putz, eu tenho a cara dessa personagem, eu poderia fazer.' Só que muitos outros atores têm a mesma convicção. E aí você precisa convencer o autor, o diretor, sobretudo os executivos que você é a melhor escolha para o papel. E isso é insano, porque é uma concorrência imensa. E muitos artistas desistem de atuar em cinema ou TV por causa disso", comentou.
Vanessa ainda afirmou que a dinâmica do mercado pode favorecer a criação de grupos próximos entre profissionais. Ela disse que esse tipo de relação sempre causou desconforto em sua trajetória. "Enfim, quem pode mais chora menos, né? Vira-se amigo de infância de quem se quer obter um favor. E forma-se uma rede de pessoas que se relacionam nessa esfera de influência, turmas se formam nesses moldes e se mantêm assim."
"Então essa dinâmica de pedir para ser lembrada sempre me deixou muito desconfortável. Os produtores trabalham com tanta gente que às vezes é preciso ser lembrado de que você existe, né? E é por isso que a gente precisa fazer testes, precisa estar em evidência de alguma forma", continuou.
Fora da televisão, Vanessa contou que passou a investir em outras atividades profissionais. A artista se dedica à pintura e à escrita, além de tentar viabilizar projetos próprios. "Eu tenho o meu trabalho de pintura, eu escrevo, eu tento produzir o que eu escrevo. Não é nem de longe o que se imagina de uma vida de celebridade. Porque na vida cotidiana a gente está assim como vocês: vivendo altos e baixos, vivendo dores e delícias", encerrou.
A atriz Vanessa Gerbelli disse que as pessoas têm perguntado muito sobre o porquê dela não fazer mais novelas, então resolveu postar esse vídeo explicando como funciona esse mercado de trabalho. pic.twitter.com/A4oCTcoa7X— Dan Pimpão (@DanPimpao) September 7, 2026
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.