Lorena Maria não irá participar de ’A Fazenda 18’ - Reprodução/Instagram

Lorena Maria não irá participar de ’A Fazenda 18’ Reprodução/Instagram

Publicado 08/09/2026 19:59

Rio - Lorena Maria usou as redes sociais nesta terça-feira (8) para desmentir os rumores de que será uma das participantes de "A Fazenda 18", da Record. A influenciadora contou o motivo de não integrar o elenco do reality show que estreia dia 14 de setembro.

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"Estou vendo que meus amigos estão me perguntando se eu vou para 'A Fazenda', estou vendo que está passando na televisão que eu vou... Gente, eu não vou para 'A Fazenda não', tá? É fake", disse nos Stories.

A influenciadora respondeu uma internauta que demonstrou vontade de acompanhá-la no programa. "Eu tenho um filho bebê que é 100% minha responsabilidade, então não faz nem sentido. Não conseguiria deixar meu filho bebê para ficar meses longe por nada nesse mundo", escreveu.

Lorena Maria é mãe de Rás, de 1 ano, fruto do antigo relacionamento com MC Daniel.