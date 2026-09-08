Paloma Bernardi anunciou um novo trabalho voltado ao formato vertical - Reprodução / Instagram

Paloma Bernardi anunciou um novo trabalho voltado ao formato verticalReprodução / Instagram

Publicado 08/09/2026 13:16







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"Sim, agora também sou atriz vertical! Uma nova história para contar em um novo formato, uma nova linguagem e uma nova experiência na minha trajetória!", escreveu.



Na publicação, Paloma relacionou o novo projeto às diferentes linguagens pelas quais já passou na carreira. "Do palco pra TV, da TV para o cinema, do cinema para o celular... a gente vai se adaptando às novidades e garantindo mais entretenimento e muito mais bastidores pra vocês! Amooooo!", afirmou. "Sim, agora também sou atriz vertical! Uma nova história para contar em um novo formato, uma nova linguagem e uma nova experiência na minha trajetória!", escreveu.Na publicação, Paloma relacionou o novo projeto às diferentes linguagens pelas quais já passou na carreira. "Do palco pra TV, da TV para o cinema, do cinema para o celular... a gente vai se adaptando às novidades e garantindo mais entretenimento e muito mais bastidores pra vocês! Amooooo!", afirmou.

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