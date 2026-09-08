Paloma Bernardi anunciou um novo trabalho voltado ao formato verticalReprodução / Instagram
Ver esta publicação no Instagram
"Sim, agora também sou atriz vertical! Uma nova história para contar em um novo formato, uma nova linguagem e uma nova experiência na minha trajetória!", escreveu.
Na publicação, Paloma relacionou o novo projeto às diferentes linguagens pelas quais já passou na carreira. "Do palco pra TV, da TV para o cinema, do cinema para o celular... a gente vai se adaptando às novidades e garantindo mais entretenimento e muito mais bastidores pra vocês! Amooooo!", afirmou.
A atriz marcou a ReelShort Brasil na postagem e indicou Ale Cerqueira e Max Gleiser na direção, além de Felipe Ventura na direção de elenco.
Thaís Melchior comemorou a novidade nos comentários e revelou que também integra produções no formato. "Agora somos irmãs na vertical também! Temos que fazer uma juntaaaas", escreveu.
Paloma estreou na televisão em "Colégio Brasil", em 1996. Mais tarde, ficou conhecida do grande público em "Os Mutantes: Caminhos do Coração", de 2008. Em 2009, passou a integrar produções da Globo, entre elas "Viver a Vida", "Insensato Coração" e "Salve Jorge".
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Montrezor