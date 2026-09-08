Michel Teló explica show com praça vazia em Vitória, no Espírito Santo Reprodução / Instagram
Nesta segunda-feira (7), o sertanejo publicou registros do evento e explicou que o temporal dificultou a realização do espetáculo. "Turma de Vitória – ES. Só gratidão. A chuva veio forte, molhou palco, equipamentos, deixou tudo muito mais difícil do que a gente imaginava", escreveu.
Michel foi uma das atrações da programação pelos 475 anos de Vitória e apresentou o projeto "Sertanejinho do Teló". Apesar da chuva, do vento e do frio, o cantor manteve o show e agradeceu às pessoas que permaneceram no local. "Quem saiu de casa, enfrentou a chuva, vento forte e merecia todo o nosso respeito e a nossa entrega. Então a gente fez o que ama fazer: subiu no palco e cantou."
O artista também destacou o apoio recebido durante a apresentação. "Obrigado demais a cada pessoa que esteve presente, cantou junto, e fez daquele momento algo tão especial, mesmo em condições tão difíceis."
Teló ainda agradeceu aos profissionais responsáveis pela produção do espetáculo e afirmou que a chuva atingiu equipamentos e instrumentos usados no palco. "E obrigado a toda minha equipe, que fez um esforço enorme para que o show acontecesse. A gente terminou molhado, com equipamento, instrumentos molhados, mas com o coração cheio alegria." Por fim, o cantor reforçou o carinho pelo público capixaba. "Foi especial demais estar com vocês."
O show começou às 19h e teve músicas do projeto "Sertanejinho do Teló", no qual Michel apresenta versões com influência sertaneja de sucessos da música brasileira. "Ana Júlia", dos Los Hermanos, e "Exagerado", de Cazuza, estão entre as faixas do repertório.
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