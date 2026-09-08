Laura Pausini terá navio temático em 2027 no Brasil - Reprodução/Instagram

Laura Pausini terá navio temático em 2027 no Brasil Reprodução/Instagram

Publicado 08/09/2026 19:07

Rio - Laura Pausini , de 52 anos, terá um navio temático entre os dias 5 e 8 de janeiro de 2027 no Brasil. A cantora italiana anunciou a novidade em uma publicação nas redes sociais nesta terça-feira (8). O navio MSC Divina sairá do Porto de Santos (SP) e passará por Búzios e Angra dos Reis (RJ).

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"A bordo, serão dois shows especiais que preparei só para essa experiência, além de encontros e momentos para viver de um jeito completamente novo. Depois de tantos anos de história com o Brasil, chegou a hora de escrever um novo capítulo juntos. Nos vemos a bordo?", escreveu.

Em interação com um fã nos comentários, Laura Pausini confirmou que manterá a apresentação marcada para fevereiro na Arena Pacaembu, em São Paulo. "Sim, o show no estádio está! Mas o show do estádio tem quase 3 horas. Este concerto no meu navio terá cerca de 1 hora e será diferente."