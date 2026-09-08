Laura Pausini terá navio temático em 2027 no Brasil Reprodução/Instagram
Laura Pausini anuncia navio temático no Brasil
Cantora italiana embarcará pelo Porto de Santos em janeiro de 2027
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