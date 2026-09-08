Poliana Rocha destacou clima leve na festa de aniversário do neto - Reprodução/Instagram

Poliana Rocha destacou clima leve na festa de aniversário do neto Reprodução/Instagram

Publicado 08/09/2026 18:21

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"Acabei de chegar em casa e pensa numa festa gostosa, uma festa super leve. Estava todo mundo ali com o intuito de celebrar a vida do José Leonardo, dois aninhos. Eu falo que é um menino gostoso, um menino carismático, que vai com todo mundo, um menino bonito. [...] Todas as qualidades vieram para aquele menino", afirmou.

A mulher de Leonardo explicou a ausência de cliques do evento em suas redes sociais. "Eu não registrei muita coisa, porque os celulares eles recolhem na entrada da festa, como é de praxe, e está tudo certo, mas posso garantir que foi uma noite muito harmônica e boa".

Em outra publicação, Poliana Rocha fez uma homenagem para José Leonardo. "Dois anos que você chegou trazendo ainda mais amor, alegria e luz para a nossa família. Ser sua avó é um presente de Deus e acompanhar casa descoberta, casa sorriso e cada fase sua, enche o meu coração de gratidão. Que Deus te proteja por toda a vida, meu amor. Te dê muita saúde e guie sempre os seus passos", escreveu.