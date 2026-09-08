Jessie JReprodução / Instagram
"Para finalmente passar pela minha segunda cirurgia de reconstrução pós-câncer, para recarregar as energias, me curar, descansar, assimilar tudo, cuidar de mim e do meu filho, cultivar o próximo capítulo da minha vida e, o mais importante, estar presente e viver de verdade", escreveu.
Conhecida por dividir com os fãs diferentes momentos do tratamento, Jessie explicou que decidiu reduzir o contato com o celular para concentrar a atenção em outras áreas da vida. "Sinto que nunca consigo dedicar a energia e o tempo que esse lado da minha vida merece quando preciso passar tanto tempo nas redes sociais e no celular", afirmou.
A artista também tranquilizou os seguidores e reforçou que o afastamento não representa uma piora grave em seu estado de saúde. "Eu estou ok. Não estou no meu melhor (momento), mas estou muito longe de estar no pior."
Ao refletir sobre os últimos anos, Jessie contou que o período trouxe mudanças pessoais e profissionais, além de uma nova percepção sobre suas prioridades. "Não é segredo que os últimos dois anos foram mágicos, bem-sucedidos, transformadores e extremamente agitados. Amei a maior parte desses dois anos — embora tenha havido momentos em que os detestei, e aprendi mais do que nunca sobre mim mesma, sobre o que quero da vida", afirmou.
Além das questões de saúde, a cantora também enfrentou mudanças na vida pessoal nos últimos meses. Em julho deste ano, ela confirmou o fim do relacionamento com Chanan Colman e classificou a separação como uma situação "triste e difícil". Os dois são pais de Sky.
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