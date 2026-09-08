Paula Fernandes afirmou que prefere manter seu voto em sigilo e evitou declarar apoio político - Reprodução / Instagram

Paula Fernandes afirmou que prefere manter seu voto em sigilo e evitou declarar apoio políticoReprodução / Instagram

Publicado 08/09/2026 09:59

Rio - Paula Fernandes afirmou que prefere manter seu voto em sigilo e evitou declarar apoio político durante entrevista à BBC, que foi ao ar no YouTube da emissora no último sábado (5). "Na hora do meu voto, ele é meu voto. Eu tenho o direito a ter o meu voto e ser algo íntimo meu que eu vou guardar para mim", declarou.

Paula Fernandes se declara apartidária:



"Eu sou uma representante da poesia, da arte, que inclusive é universal." pic.twitter.com/cpdRclO4ri — POPTime (@poptime) September 7, 2026

Ao explicar a decisão, Paula afirmou que considera a política uma área sobre a qual não tem conhecimento suficiente para se posicionar publicamente. "Seria muito leviano da minha parte entrar numa área que não é da minha alçada. Eu não entendo disso (...) Eu não me sinto apta a fazer isso. Eu não me sinto confortável em fazer isso", explicou.



Para ela, há direito de separar política de arte. "Eu sempre fui apartidária. Eu sou uma representante da poesia, da arte. A arte, ela é universal, ela chega e alcança pessoas de todas as etnias, de todas as raças, de todas as cores, de toda condição", afirmou. Ao explicar a decisão, Paula afirmou que considera a política uma área sobre a qual não tem conhecimento suficiente para se posicionar publicamente. "Seria muito leviano da minha parte entrar numa área que não é da minha alçada. Eu não entendo disso (...) Eu não me sinto apta a fazer isso. Eu não me sinto confortável em fazer isso", explicou.Para ela, há direito de separar política de arte. "Eu sempre fui apartidária. Eu sou uma representante da poesia, da arte. A arte, ela é universal, ela chega e alcança pessoas de todas as etnias, de todas as raças, de todas as cores, de toda condição", afirmou.