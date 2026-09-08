Paula Fernandes afirmou que prefere manter seu voto em sigilo e evitou declarar apoio políticoReprodução / Instagram
Paula Fernandes se declara apartidária:— POPTime (@poptime) September 7, 2026
"Eu sou uma representante da poesia, da arte, que inclusive é universal." pic.twitter.com/cpdRclO4ri
Ao explicar a decisão, Paula afirmou que considera a política uma área sobre a qual não tem conhecimento suficiente para se posicionar publicamente. "Seria muito leviano da minha parte entrar numa área que não é da minha alçada. Eu não entendo disso (...) Eu não me sinto apta a fazer isso. Eu não me sinto confortável em fazer isso", explicou.
Para ela, há direito de separar política de arte. "Eu sempre fui apartidária. Eu sou uma representante da poesia, da arte. A arte, ela é universal, ela chega e alcança pessoas de todas as etnias, de todas as raças, de todas as cores, de toda condição", afirmou.
Paula também defendeu que cada pessoa faça a própria avaliação antes de escolher um candidato. "Eu desejo realmente que as pessoas pensem com carinho, façam suas próprias avaliações, questionem os seus candidatos e escolham o que é melhor para si, porque todo mundo tem sua intuição, tem seu livre-arbítrio", disse.
A artista reforçou que não pretende usar sua posição para influenciar a decisão de outras pessoas. "Eu não posso abrir mão do meu livre-arbítrio e também não posso querer interferir no do outro (...) Eu não tenho esse direito", afirmou. "Eu sei daquilo que eu julgo mais, que combina mais com a minha filosofia (...) Eu vou guardar para mim (o meu voto). Eu acho que eu tenho esse direito", completou.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa