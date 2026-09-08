Lomma ficou noiva do jogador Ronald Belé Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Lomma contou aos seguidores nesta terça-feira (8) que foi pedida em casamento por Ronald Belé. A influenciadora compartilhou um vídeo nas redes sociais do momento especial com o jogador de futebol nas areias de uma praia.
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Lomma mostrou registro do pedido de casamento - Reprodução/Instagram
Lomma exibiu anel de compromisso que ganhou de Ronald Belé - Reprodução/Instagram
Lomma ficou noiva do jogador Ronald Belé - Reprodução/Instagram
Lomma e Ronald Belé estão juntos desde setembro de 2025 - Reprodução/Instagram
"Noiva do homem que eu escolheria mil vezes", escreveu na legenda.  
O casal recebeu mensagens de carinhos dos famosos. "Feliz por vocês... que Deus abençoe cada dia mais", desejou João Gomes. "Felicidades, meu amor. Você merece ser cuidada e amada", afirmou Sthefane Matos. "Parabéns, amiga!! Que Deus abençoe vocês grandemente", disse a ex-BBB Mayla Araújo.
Lomma e Ronald Belé assumiram o relacionamento em setembro do ano passado. O jogador atuava como meio-campista do Primavera-MT e atualmente está sem clube. Já a influenciadora é mãe de Melanie, de 4 anos, fruto de um antigo relacionamento. 
 
 
 
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Um post compartilhado por Paloma Santos (@lomma)