Lomma ficou noiva do jogador Ronald Belé - Reprodução/Instagram

Lomma ficou noiva do jogador Ronald Belé Reprodução/Instagram

Publicado 08/09/2026 22:38

Rio - Lomma contou aos seguidores nesta terça-feira (8) que foi pedida em casamento por Ronald Belé. A influenciadora compartilhou um vídeo nas redes sociais do momento especial com o jogador de futebol nas areias de uma praia.

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"Noiva do homem que eu escolheria mil vezes", escreveu na legenda.

O casal recebeu mensagens de carinhos dos famosos. "Feliz por vocês... que Deus abençoe cada dia mais", desejou João Gomes. "Felicidades, meu amor. Você merece ser cuidada e amada", afirmou Sthefane Matos. "Parabéns, amiga!! Que Deus abençoe vocês grandemente", disse a ex-BBB Mayla Araújo.

Lomma e Ronald Belé assumiram o relacionamento em setembro do ano passado. O jogador atuava como meio-campista do Primavera-MT e atualmente está sem clube. Já a influenciadora é mãe de Melanie, de 4 anos, fruto de um antigo relacionamento.