Simone Mendes recebeu família em apresentação no MaranhãoReprodução/Instagram
Em vídeo, ela aparece abraçando e beijando o filho. A artista também mostrou a filha em palco, agradecendo por presente recebido de um fã da cantora. “Hoje meus bebês vieram no show da mamãe!”, ela escreveu na publicação.
Entre os comentários, seguidores celebraram o encontro. Um internauta afirmou: “Sua família é linda Simone, Deus abençoe sempre vocês”. Outra, elogiou Mendes, “A melhor! Você é a melhor mãe do mundo”, disse.
O momento de carinho aconteceu no aniversário de 414 anos da cidade. Henry e Zaya são frutos do casamento de Simone com o empresário Kaká Diniz, de 41 anos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.