Simone Mendes recebeu família em apresentação no MaranhãoReprodução/Instagram

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Isabela Bitencourt
Rio – Simone Mendes, de 42 anos, recebeu os filhos, Henry, de 11 anos, e Zaya, de 5, em palco durante show realizado em São Luís, no Maranhão, nesta última segunda-feira (7). A cantora compartilhou momento em família nas redes sociais.

Em vídeo, ela aparece abraçando e beijando o filho. A artista também mostrou a filha em palco, agradecendo por presente recebido de um fã da cantora. “Hoje meus bebês vieram no show da mamãe!”, ela escreveu na publicação.

Entre os comentários, seguidores celebraram o encontro. Um internauta afirmou: “Sua família é linda Simone, Deus abençoe sempre vocês”. Outra, elogiou Mendes, “A melhor! Você é a melhor mãe do mundo”, disse.

O momento de carinho aconteceu no aniversário de 414 anos da cidade. Henry e Zaya são frutos do casamento de Simone com o empresário Kaká Diniz, de 41 anos.
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa