Nikolas Ferreira criticou o trabalho de Anitta durante participação no programa 'Show do Bacci', apresentado por Luiz BacciReprodução / Instagram
GENTE? Nikolas Ferreira diz que Anitta não é artista:— QG do POP (@QGdoPOP) September 8, 2026
“Anitta não é considerada artista. Ela tem a arte dela. Mas eu, Nikolas, eu sou músico. Eu admiro músicas boas. Anitta é afinada, é afinada. Mas eu não posso considerar uns trem que ela faz de música ou de alta cultura. Pra… pic.twitter.com/7JfogXRdlX
O deputado, então, justificou a avaliação a partir da própria relação com a música. "Ela tem a arte dela, mas eu sou músico, beleza? Eu admiro músicas boas. A Anitta é afinada? É afinada. Mas eu não posso considerar uns trem que ela faz de música ou de alta cultura", declarou.
Ao ser questionado diretamente sobre o que Anitta representaria para ele, já que havia colocado em dúvida a condição de artista, Nikolas levou a resposta para o campo político. "Para mim ela se tornou um cabo eleitoral da esquerda, porque ganha com isso, né?", afirmou.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Letícia Montrezor