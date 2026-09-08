Nikolas Ferreira criticou o trabalho de Anitta durante participação no programa 'Show do Bacci', apresentado por Luiz Bacci - Reprodução / Instagram

Nikolas Ferreira criticou o trabalho de Anitta durante participação no programa 'Show do Bacci', apresentado por Luiz BacciReprodução / Instagram

Publicado 08/09/2026 11:57



Rio - Nikolas Ferreira , de 30 anos, criticou o trabalho de Anitta durante participação no programa "Show do Bacci", apresentado por Luiz Bacci na BNTV, nesta segunda-feira (7). O deputado federal afirmou que, apesar de reconhecer a afinação da cantora, não considera parte do que ela produz como música ou "alta cultura".

GENTE? Nikolas Ferreira diz que Anitta não é artista:



“Anitta não é considerada artista. Ela tem a arte dela. Mas eu, Nikolas, eu sou músico. Eu admiro músicas boas. Anitta é afinada, é afinada. Mas eu não posso considerar uns trem que ela faz de música ou de alta cultura. Pra… pic.twitter.com/7JfogXRdlX — QG do POP (@QGdoPOP) September 8, 2026

"Anitta não é considerada artista, pelo amor de Deus. Ela é... vamos lá. Ela tem a arte dela", começou Nikolas. Diante da declaração, Bacci alertou: "Olha que você vai arranjar mais uma confusão".



O deputado, então, justificou a avaliação a partir da própria relação com a música. "Ela tem a arte dela, mas eu sou músico, beleza? Eu admiro músicas boas. A Anitta é afinada? É afinada. Mas eu não posso considerar uns trem que ela faz de música ou de alta cultura", declarou.



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Durante a conversa, Bacci chegou a questionar se Anitta seria afinada sem o auxílio de equipamentos. Nikolas respondeu que entende do assunto e, na sequência, citou Alcione e Ana Castela ao comentar diferenças que percebe entre apresentações musicais.

Na ocasião, especificou a cerimônia de abertura do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, em Interlagos, São Paulo, em que a artista interpretou o hino do Brasil, em 2017.



Ao ser questionado diretamente sobre o que Anitta representaria para ele, já que havia colocado em dúvida a condição de artista, Nikolas levou a resposta para o campo político. "Para mim ela se tornou um cabo eleitoral da esquerda, porque ganha com isso, né?", afirmou.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Letícia Montrezor