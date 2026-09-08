Lucas Lima e Nina ForlinReprodução/Instagram
Entre as imagens, publicadas nos Stories do Instagram, o músico mostrou momentos de passeio, treinando surf, descansando, e acompanhando a parceira em aulas de yoga. "Eu acho chique pausa na viagem pra ficar lendo livrinho, enquanto a 'namo' dá aula de yoga online", contou.
O casal apareceu, ainda, abraçado. Na foto, eles estão na frente de um espelho, no qual estava escrito em espanhol: "Isso fica ótimo em você, Puerto".
Lima e Forlin assumiram o namoro no início deste ano. Este é o primeiro relacionamento público do músico desde a separação com a cantora Sandy, em 2023. Ele e a artista são pais de Theo, de 12 anos.
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