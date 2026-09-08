Lore Improta reúne família e amigos em festa de 33 anos em Salvador - Reprodução / Instagram

Lore Improta reúne família e amigos em festa de 33 anos em SalvadorReprodução / Instagram

Publicado 08/09/2026 09:36

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Apesar de ter completado mais um ano de vida no dia 1º de setembro, a influenciadora deixou a comemoração para esta semana. Para a ocasião, ela escolheu uma casa de eventos na capital baiana e reuniu pessoas próximas.Nas redes sociais, Lore publicou alguns registros da noite. Nas imagens, ela aparece ao lado do marido, Léo Santana, da filha Liz e do filho caçula, Levi, que nasceu em maio deste ano. "Vocês acharam que eu não ia comemorar meu aniversário daquele jeito? Aqui só vai acabar quando a última música tocar! Todo mundo bem juntinho pra celebrar minhas 33 voltas ao sol, sou abençoada demais", escreveu.A decoração também ganhou detalhes personalizados. O bolo tinha quatro andares, enquanto o cardápio de bebidas trouxe nomes ligados à aniversariante e ao clima da festa, entre eles "Lorena Improta", "Inimigos do Fim", "Game Over" e "Ah Pronto!".A música ficou por conta da banda Filhos de Jorge, que se apresentou durante a celebração e completou a programação da noite.