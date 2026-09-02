Thaila Ayala interpreta a vilã Zara na novela vertical ’Nas Profundezas do Amor’ - Divulgação

Thaila Ayala interpreta a vilã Zara na novela vertical ’Nas Profundezas do Amor’Divulgação

Publicado 02/09/2026 05:00 | Atualizado 02/09/2026 07:37

Rio – Conhecida por trabalhos em folhetins como "Malhação" (2007), "Sangue Bom" (2013) e "Família é Tudo" (2024), Thaila Ayala assume o papel de antagonista na novela vertical "Nas Profundezas do Amor", disponível no Globoplay. Na trama de Paulo Ferreira, Zara é a ambiciosa assistente do influente Grupo Pedreira. Movida pela inveja, a vilã arquiteta um plano cruel para separar o casal de herdeiros rivais Romualdo (Joaquim Lopes) e Serena (Jeniffer Dias).

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Com a ajuda de sua irmã e cúmplice, Mila (Tamie Panet), Zara incrimina a protagonista pela tentativa de assassinato contra Madalena (Ana Beatriz Nogueira), mãe do grande amor de Serena. "Eu era louca para fazer uma vilã como a Zara, porque ela é uma vilã má mesmo", vibra Thaila.

A atriz conta que o processo de criação e interpretação da personagem foi desafiador, mas diz ter valido a pena. "Sempre desejei fazer essa vilã sanguinária e divertida. Desde o início, me diverti muito fazendo."

O ar cômico e irônico da antagonista foi uma sugestão do diretor artístico Cristiano Marques. "Como eu já sou exagerada, poder falar com o corpo e ter esse exagero em cena foi ainda mais divertido. Não precisar conter tanto aquele sentimento que, às vezes, você precisa deixar guardado, mostrando só no olhar... Poder falar com o corpo foi ainda mais divertido", destaca Thaila.

Para a artista, o grande diferencial da novela vertical, pensada exclusivamente para o consumo em dispositivos móveis, foi a entrega dramática mais direta. "Você tinha que fazer todas essas camadas, esse arco que acontece em tão pouco tempo, em episódios rápidos. Foi bem desafiador criar essa personagem e contar essa história, mas acho que essa foi a grande graça de aceitar esse convite", admite.

Toda essa agilidade da produção também exigiu do físico da atriz. "Foi uma experiência nova para mim. Tudo que a minha personagem viveria em 100 ou 120 episódios [em uma novela normal], ela viveu em 50 de dois minutos. Então, exigiu um físico diferenciado", completou.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa