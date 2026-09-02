Cintia Chagas e Rubens Barrichello estão namorando?Jana Vieras / Divulgação / Reprodução do Instagram

I
Isabelle Rosa
Rio - Cíntia Chagas deixou o time das solteiras. A influenciadora e educadora está namorando o ex-piloto de Fórmula 1 Rubens Barrichello. Ela confirmou o romance após os dois terem publicado fotos da mesma paisagem nas redes sociais, durante uma viagem à Itália, alimentando rumores que já circulavam na internet de um possível affair entre eles. 
"Sim, estamos namorando e muito felizes", afirmou a influenciadora ao Portal Leo Dias.
Natural de Belo Horizonte, a educadora e palestrante Cíntia ganhou notoriedade nas redes sociais ao ensinar português e oratória aos alunos de maneira criativa e divertida. No Instagram, ela acumula mais de 7,5 milhões de seguidores. Recentemente, Chagas comandou um quadro no "Domingo Espetacular", da Record, sobre o uso correto da língua portuguesa. 
Rubinho estava solteiro desde o início do ano, quando finalizou um breve relacionamento com a influenciadora Beta Whately. Já Cíntia, que havia terminado o casamento com Lucas Bove em 2024 em meio a denúncias de violência doméstica, também viveu um namoro com o deputado Fred Costa antes de assumir a nova relação com o piloto.