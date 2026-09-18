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Bruna Marquezine posa para cliques com a irmã em evento de moda
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Bruna Marquezine posa para cliques com a irmã em evento de moda

Duda Santos, Mônica Martelli, Pedro Waddington, Micheli Machado, Fred Nicácio, Mauro Sousa e Rafael Piccin também estiveram presentes

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Mylena Moura
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Pedro Waddington prestigiou evento de moda
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Vários famosos prestigiaram um evento de moda em São Paulo, na noite desta quinta-feira (17). Bruna Marquezine, de 31 anos, foi acompanhada da irmã, Luana, de 21. As duas posaram para cliques na entrada do evento.
Protagonista da novela "A Nobreza do Amor", que ocupa a faixa das 18h da TV Globo, Duda Santos também esteve presente, assim como Mônica Martelli, Pedro Waddington, Micheli Machado, Fred Nicácio, Mauro Sousa e o marido, Rafael Piccin, e mais. Os convidados optaram por looks neutros, incluindo peças brancas, pretas e jeans.
Conhecido como o "Rei da Voz", Péricles se apresentou no evento cantando sucessos da carreira, como "Final de Tarde" e "Até Que Durou"; e hits de outros artistas, incluindo "É no Pagode", do Art Popular; "Jogo de Sedução" e "A Carta", do Exaltasamba; "Pela Vida Inteira", Jeito Moleque; "O Descobridor dos Sete Mares", Tim Maia; "Lilás", de Djavan; e mais. Vale lembrar que Péricles e Thiaguinho fizeram parte do Exaltasamba até 2012, quando seguiram carreira solo. 
Nos stories do Instagram, o cantor mostrou que Bruna, Luana e Duda aproveitaram o show. "Todas no pagode. [...] Gente feliz no pagode, a gente gosta disso", disse Pericão na legenda do post, ao compartilhar registros do show.
Os famosos vibraram com a apresentação. Estrela do filme "Minha Melhor Amiga", ao lado de Ingrid Guimarães, Mônica elogiou. "E ainda teve show do Péricles. Amei total". "Pericão tem meu coração", declarou o médico e ex-BBB, Fred. O evento marcou a celebração dos 146 anos de uma marca.

Péricles no Rock in Rio

Assim como no evento, o cantor também empolgou o público no quarto dia do Rock in Rio. O artista transformou o Palco Sunset em baile ao homenagear a música negra americana em "Péricles Canta Motown".
Na ocasião, os fãs receberam o artista com aplausos e gritos. As canções "ABC", "I Want You Back" e "I'll Be There", do grupo The Jackson 5; "My Girl", do The Temptations; e "All Night Long (All Night)", de Lionel Richie fizeram parte do repertório estrelado.
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