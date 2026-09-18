Bruna Marquezine posa para cliques com a irmã em evento de moda

Vários famosos prestigiaram um evento de moda em São Paulo, na noite desta quinta-feira (17). Bruna Marquezine , de 31 anos, foi acompanhada da irmã, Luana, de 21. As duas posaram para cliques na entrada do evento.

Protagonista da novela "A Nobreza do Amor", que ocupa a faixa das 18h da TV Globo, Duda Santos também esteve presente, assim como Mônica Martelli, Pedro Waddington, Micheli Machado, Fred Nicácio, Mauro Sousa e o marido, Rafael Piccin, e mais. Os convidados optaram por looks neutros, incluindo peças brancas, pretas e jeans.

Conhecido como o "Rei da Voz", Péricles se apresentou no evento cantando sucessos da carreira, como "Final de Tarde" e "Até Que Durou"; e hits de outros artistas, incluindo "É no Pagode", do Art Popular; "Jogo de Sedução" e "A Carta", do Exaltasamba; "Pela Vida Inteira", Jeito Moleque; "O Descobridor dos Sete Mares", Tim Maia; "Lilás", de Djavan; e mais. Vale lembrar que Péricles e Thiaguinho fizeram parte do Exaltasamba até 2012, quando seguiram carreira solo.

Nos stories do Instagram, o cantor mostrou que Bruna, Luana e Duda aproveitaram o show. "Todas no pagode. [...] Gente feliz no pagode, a gente gosta disso", disse Pericão na legenda do post, ao compartilhar registros do show.

Os famosos vibraram com a apresentação. Estrela do filme "Minha Melhor Amiga", ao lado de Ingrid Guimarães, Mônica elogiou. "E ainda teve show do Péricles. Amei total". "Pericão tem meu coração", declarou o médico e ex-BBB, Fred. O evento marcou a celebração dos 146 anos de uma marca.

Péricles no Rock in Rio

Assim como no evento, o cantor também empolgou o público no quarto dia do Rock in Rio . O artista transformou o Palco Sunset em baile ao homenagear a música negra americana em "Péricles Canta Motown".

Na ocasião, os fãs receberam o artista com aplausos e gritos. As canções "ABC", "I Want You Back" e "I'll Be There", do grupo The Jackson 5; "My Girl", do The Temptations; e "All Night Long (All Night)", de Lionel Richie fizeram parte do repertório estrelado.

Relatar erro