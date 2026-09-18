Paula Fernandes e Simone Mendes durante a apresentação da canção ’Circo’ - Divulgação

Paula Fernandes e Simone Mendes durante a apresentação da canção ’Circo’Divulgação

Publicado 18/09/2026 13:06

Paula Fernandes lançou nas plataformas digitais, nesta sexta-feira (18) a canção "Circo", em parceria com Simone Mendes . A faixa integra o álbum "30 & Poucos Anos", gravado durante uma apresentação na Vibra, em São Paulo. O projeto reúne releituras de sucessos da carreira e músicas inéditas.

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Composta por Mari Pinheiro, Diego Ferrari, Alana Porto, Clênio Bruno e Murilo Santos, "Circo" retrata o desgaste de uma relação marcada por idas e vindas, em que o amor se transforma em um espetáculo repetitivo de promessas, desculpas e decepções. O audiovisual será lançado às 14h desde mesmo dia.

Na interpretação das sertanejas, a canção traduz a força feminina diante de um relacionamento que perdeu sua verdade. "Fala sobre aquele momento em que a gente percebe que não pode mais aceitar viver sempre a mesma história. É uma música forte, emocionante e muito verdadeira. Dividir essa canção com a Simone tornou tudo ainda mais especial. Ela trouxe uma interpretação incrível e tenho certeza de que o público vai sentir toda a emoção que colocamos nessa gravação", comentou Paula Fernandes.



Simone também celebrou a parceria. "Fiquei muito feliz com o convite da Paula para participar desse projeto. A gente teve uma troca muito bacana durante todo o processo. Ela me mandou algumas músicas e, quando ouvi, lembrei dessa canção que eu já tinha separado e guardado na minha lista de repertório para futuros projetos", iniciou a 'Coleguinha'.

"Como a Paula é uma mulher forte, de muita personalidade, achei que essa música tinha tudo a ver com o projeto e que poderia fazer sentido para nós duas. E deu muito certo! A gravação foi linda, a música tem uma letra muito forte e eu tenho certeza de que o público vai amar esse encontro tanto quanto a gente", complementou.

'30 & Poucos Anos'

O novo álbum celebra a trajetória da artista, reunindo a essência musical ao mesmo tempo que abre espaço para novas sonoridades e colaborações. O projeto foi gravado em abril deste ano e conta com as faixas "Jeito de Mato", "Chuva Chover/Quem é o Cara", "Beijo Bom/Se O Coração Viajar", "Era Eu.", "Pra Você/Eu Sem Você", com Zezé Di Camargo e mais.

