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Gloria Pires prestigia estreia de espetáculo no Rio
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Gloria Pires prestigia estreia de espetáculo no Rio

'Carmem, Perigosamente Livre', da Companhia de Dança Thiago Soares, chegou aos palcos do Teatro Multiplan, na noite desta quinta-feira (17)

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Mylena Moura
Gloria Pires posou para cliques na entrada do Teatro Multiplan
Gloria Pires prestigiou estreia do espetáculo de dança \'Carmem, Perigosamente Livre\'
Marcos Frota marcou presença na estreia de espetáculo de dança
Jonas Bloch e a mulher, Sylvia Vianna, prestigiaram estreia
Edson Celulari e a mulher, Karin Roepke, prestigiaram estreia de espetáculo de dança
Kadu Moliterno e a mulher, Cristianne Moliterno, foram clicados juntinhos
Cristianne Moliterno esteve presente em estreia no Teatro Multiplan, na Barra da Tijuca
Alinne Prado prestigiou o espetáculo \'Carmem, Perigosamente Livre\'
Ana Paula Araújo esteve presente na estreia de \'Carmem, Perigosamente Livre\'
Jessika Alves marcou presença em estreia de espetáculo no Rio
Wagner Santisteban marcou presença em espetáculo no Rio
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Famosos prestigiaram a estreia do espetáculo "Carmem, Perigosamente Livre", da Companhia de Dança Thiago Soares, no Teatro Multiplan, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio, na noite desta quinta-feira (17). Gloria Pires posou para cliques na entrada do evento.
Também estiveram presentes os atores Jonas Bloch, Edson Celulari, Kadu Moliterno, Wagner Santisteban, Jessika Alves e Marcos Frota, assim como as jornalistas Alinne Prado e Ana Paula Araújo. Jonas, Edson e Kadu foram acompanhados das mulheres, Sylvia Vianna, Karin Roepke e Cristianne Moliterno, respectivamente.
Através dos stories do Instagram, a apresentadora celebrou a noite especial. "Estreia do espetáculo 'Carmem' com o maravilhoso bailarino Thiago Soares e sua diversa e bela Cia", exaltou Alinne. Em seguida, celebrou o reencontro com a apresentadora do "Bom Dia Brasil", da TV Globo. "O último ato da noite foi reencontrar Ana Paula. Amo, admiro e respeito muito", declarou.

Espetáculo

A Cia Thiago Soares apresenta uma releitura intensa e contemporânea de um dos maiores clássicos da história. Nesta criação, Carmem ganha novos contornos e se aproxima da América Latina. Livre, provocadora e dona do próprio destino, ela conduz uma história atravessada pelo desejo, ciúme e pelas consequências de uma paixão que tenta transformá-la em posse.
Pela primeira vez no Brasil, a norte-americana Sasha De Sola integra o espetáculo. A artista é a principal bailarina do San Francisco Ballet, a companhia mais antiga dos Estados Unidos. "Carmem, Perigosamente Livre" tem mais duas apresentações, neste sábado (19), às 16h e às 20h.

'O último ato'

Em março deste ano, Thiago Soares estrelou a montagem "O último ato" em um teatro na Zona Sul. Na ocasião, o bailarino foi prestigiado por Christiane Torloni e a mãe, Monah Delacy, além de Ângela Vieira, Aparecida Petrowky, Juliana Boller, Guilherme Berenguer, Bel Kutner, Edwin Luisi, Lucélia Santos, Rodrigo Fagundes e Milton Cunha.

Thiago Soares

Nascido em São Gonçalo, Thiago foi primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres, Doutor honorário pela King's College London e já se apresentou em mais de 30 países. Em 2022 teve seu primeiro curta, "Vermelho Quimera", exibido em Cannes e diversos dos principais festivais de cinema do mundo.
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