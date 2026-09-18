Gloria Pires prestigia estreia de espetáculo no Rio



Famosos prestigiaram a estreia do espetáculo "Carmem, Perigosamente Livre", da Companhia de Dança Thiago Soares, no Teatro Multiplan, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio, na noite desta quinta-feira (17). Gloria Pires posou para cliques na entrada do evento.

Também estiveram presentes os atores Jonas Bloch, Edson Celulari, Kadu Moliterno, Wagner Santisteban, Jessika Alves e Marcos Frota, assim como as jornalistas Alinne Prado e Ana Paula Araújo. Jonas, Edson e Kadu foram acompanhados das mulheres, Sylvia Vianna, Karin Roepke e Cristianne Moliterno, respectivamente.

Através dos stories do Instagram, a apresentadora celebrou a noite especial. "Estreia do espetáculo 'Carmem' com o maravilhoso bailarino Thiago Soares e sua diversa e bela Cia", exaltou Alinne. Em seguida, celebrou o reencontro com a apresentadora do "Bom Dia Brasil", da TV Globo. "O último ato da noite foi reencontrar Ana Paula. Amo, admiro e respeito muito", declarou.

Espetáculo

A Cia Thiago Soares apresenta uma releitura intensa e contemporânea de um dos maiores clássicos da história. Nesta criação, Carmem ganha novos contornos e se aproxima da América Latina. Livre, provocadora e dona do próprio destino, ela conduz uma história atravessada pelo desejo, ciúme e pelas consequências de uma paixão que tenta transformá-la em posse.

Pela primeira vez no Brasil, a norte-americana Sasha De Sola integra o espetáculo. A artista é a principal bailarina do San Francisco Ballet, a companhia mais antiga dos Estados Unidos. "Carmem, Perigosamente Livre" tem mais duas apresentações, neste sábado (19), às 16h e às 20h.

'O último ato'

Em março deste ano, Thiago Soares estrelou a montagem "O último ato" em um teatro na Zona Sul. Na ocasião, o bailarino foi prestigiado por Christiane Torloni e a mãe, Monah Delacy, além de Ângela Vieira, Aparecida Petrowky, Juliana Boller, Guilherme Berenguer, Bel Kutner, Edwin Luisi, Lucélia Santos, Rodrigo Fagundes e Milton Cunha.

Thiago Soares

Nascido em São Gonçalo, Thiago foi primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres, Doutor honorário pela King's College London e já se apresentou em mais de 30 países. Em 2022 teve seu primeiro curta, "Vermelho Quimera", exibido em Cannes e diversos dos principais festivais de cinema do mundo.

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