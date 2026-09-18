Flay refletiu sobre fracasso e vulnerabilidade em vídeo - Reprodução/Instagram

Flay refletiu sobre fracasso e vulnerabilidade em vídeoReprodução/Instagram

Publicado 18/09/2026 13:58





"Fracassei. E como é ruim ter que vir aqui falar sobre isso, nossa. Para mim é muito difícil ter que mostrar vulnerabilidade. Mas se, em um primeiro momento, eu vim aqui falar com vocês do orgulho que estava sentindo em ter dado a iniciativa para tornar um sonho que parecia muito inalcançável mais próximo de mim, também tenho que saber que tenho que vir aqui falar do resultado. O vídeo aqui é sobre ter dado errado. Sobre uma derrota", revelou.



Ela contou que não espera nenhum consolo por divulgar a situação com os seguidores, mas que queria refletir sobre a perda de um sonho. "Não quero ter nenhuma grande ideia. Não estou fazendo esse vídeo para ter um grande consolo. Não preciso me consolar nos comentários. Se você se identificar porque você também empreende um sonho, estamos juntos. E eu não vejo muito conteúdo sobre essa fase de luto, onde a gente ainda não tem um grande sucesso para contrapor a derrota que foi, superou. Não tem uma grande superação", disse.



A artista afirmou, também, que tentou ignorar a dor diante do caso, "Passei a parte do dia tentando anestesiar a minha sensação, a minha dor. E o dia inteiro muita gente rindo, mas muito feliz com a minha derrota. Eu tinha um monte de coisa para fazer, fiz uma faxina nessa casa ontem que vocês não estão entendendo. Chegou o fim da noite assim, com um balde e vassoura na mão, eu desabei. Desabei. Falei: 'É isso, cara. Vou me entregar para esse sentimento que eu estou sentindo. Vou parar de fugir do fracasso, vou parar de fugir da falha'".



Ela continuou: "Deitei no chão, olhei para o céu para conversar com Deus. Pensei: 'Hoje eu não vou incomodar Deus com as minhas lamentações'. E comecei a escrever. Chorava e escrevia, chorava e escrevia. Eu mesma busquei uma derrota para o meu compilado gigantesco de derrotas que eu tenho na vida e poucas conquistas, poucos acertos. Mas eu digo um negócio para vocês: 'Você pode ter 10.000 derrotas, basta um acerto'”.

A cantora Flay , de 31 anos, falou sobre não ter sido indicada ao Grammy Latino após ter celebrado submissão em torno de novo álbum, “Sertões”. A ex-BBB explicou sensação de fracasso e compartilhou momento de vulnerabilidade em publicação nas redes sociais, nesta última quinta-feira (17)."Fracassei. E como é ruim ter que vir aqui falar sobre isso, nossa. Para mim é muito difícil ter que mostrar vulnerabilidade. Mas se, em um primeiro momento, eu vim aqui falar com vocês do orgulho que estava sentindo em ter dado a iniciativa para tornar um sonho que parecia muito inalcançável mais próximo de mim, também tenho que saber que tenho que vir aqui falar do resultado. O vídeo aqui é sobre ter dado errado. Sobre uma derrota", revelou.Ela contou que não espera nenhum consolo por divulgar a situação com os seguidores, mas que queria refletir sobre a perda de um sonho. "Não quero ter nenhuma grande ideia. Não estou fazendo esse vídeo para ter um grande consolo. Não preciso me consolar nos comentários. Se você se identificar porque você também empreende um sonho, estamos juntos. E eu não vejo muito conteúdo sobre essa fase de luto, onde a gente ainda não tem um grande sucesso para contrapor a derrota que foi, superou. Não tem uma grande superação", disse.A artista afirmou, também, que tentou ignorar a dor diante do caso, "Passei a parte do dia tentando anestesiar a minha sensação, a minha dor. E o dia inteiro muita gente rindo, mas muito feliz com a minha derrota. Eu tinha um monte de coisa para fazer, fiz uma faxina nessa casa ontem que vocês não estão entendendo. Chegou o fim da noite assim, com um balde e vassoura na mão, eu desabei. Desabei. Falei: 'É isso, cara. Vou me entregar para esse sentimento que eu estou sentindo. Vou parar de fugir do fracasso, vou parar de fugir da falha'".Ela continuou: "Deitei no chão, olhei para o céu para conversar com Deus. Pensei: 'Hoje eu não vou incomodar Deus com as minhas lamentações'. E comecei a escrever. Chorava e escrevia, chorava e escrevia. Eu mesma busquei uma derrota para o meu compilado gigantesco de derrotas que eu tenho na vida e poucas conquistas, poucos acertos. Mas eu digo um negócio para vocês: 'Você pode ter 10.000 derrotas, basta um acerto'”.

Apesar de ter ficado de fora da premiação neste ano, Flay declarou que irá tentar participar novamente no próximo ano, "Ano que vem eu vou tentar de novo. 'Ah, mas só você acredita'. Mas se eu não acreditar, quem é que vai? Muitos de vocês não acreditam nem em vocês mesmos, imaginem em mim".



*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa