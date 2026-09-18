Chico Pinheiro realizou última sessão de quimioterapia - Reprodução/Instagram

Chico Pinheiro realizou última sessão de quimioterapia Reprodução/Instagram

Publicado 18/09/2026 22:48

Chico Pinheiro , de 73 anos, realizou nesta sexta-feira (18) a última sessão de quimioterapia para o tratamento de um câncer de intestino. O jornalista compartilhou um vídeo gravado no Hospital do Coração (HCor), em São Paulo, e comemorou mais um passo na luta contra a doença.

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"Última quimio. Tocando o sino, pronto. Livre, livre, livre. Eles estão me dando as bençãos finais. Está tudo certo, né? Tudo certinho?", brincou.

Um dos médicos que cuidam do ex-âncora do "Bom dia Brasil", da TV Globo, revelou que exames mais recentes não encontraram sinais da doença. "O Chico Pinheiro está terminando hoje o tratamento. Hoje é dia de festa, porque é a última sessão de quimioterapia. Os exames do Chico estão completamente normais, não tem nenhuma evidência mais de câncer de intestino. Chico fez todo o protocolo. [...] O Chico foi salvo por causa da colonoscopia. E essa, acho que é a mensagem mais importante".

O jornalista destacou a importância de ampliar o acesso à rede pública de saúde. "Que o país evolua para que, através do Sistema Único de Saúde, do SUS, todos tenham o direito a fazer uma colonoscopia rápida, a tempo de evitar uma complicação", disse.

Antes de deixar o hospital, Chico Pinheiro agradeceu toda a equipe que esteve com ele durante o tratamento. "Eu acho que, melhor do que curar a doença, foi aprender, porque a gente, jornalista, está sempre olhando para aprender a ver. E eu aprendi muito aqui no hospital. Com eles, médicos, mas principalmente com as enfermeiras e as auxiliares de enfermagem.. gente fazendo três turnos, trabalhando o dia inteiro, indo à noite para a faculdade e ainda depois dando um turno em casa, e todo dia com a mesma alegria", destacou.

Descoberta

O jornalista tornou público o diagnóstico de câncer no intestino em maio deste ano, durante uma entrevista com Zeca Baleiro no programa "Chico Pinheiro Entrevista". Na ocasião, contou que permaneceu internado por mais de um mês e precisou passar por procedimentos após uma complicação.

"Eu passei um mês e pouco internado, fazendo cirurgia. Descobri um câncer no intestino, a princípio relativamente fácil, porque estava bem no começo, e uma cirurgia que era para ser feita em um dia e, três dias depois, eu iria para casa. Teve uma complicação posterior. Que eu saiba, não é culpa de nenhum médico. Realmente houve uma aderência intestinal, e tiveram que abrir e operar. Passei uns belos dias na UTI", relatou.