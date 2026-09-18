Juliette Freire afirmou que não precisa de casamento para ter sucesso - Reprodução/Instagram

Juliette Freire afirmou que não precisa de casamento para ter sucessoReprodução/Instagram

Publicado 18/09/2026 18:21

Prestes a subir ao altar, Juliette Freire contou que nunca atrelou o sucesso a um relacionamento amoroso. Em participação no videocast "Cá Entre Nós", comandado por Fátima Bernardes e Bia Bonemer, a cantora revelou ter sido surpreendida ao encontrar um companheiro com quem fez planos de construir uma família.

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"É [sucesso] e surpresa também. Mas não é só isso: acho que você não precisa de um casamento para ter sucesso. É uma consequência disso. Pode acontecer ou não, mas isso não define o seu sucesso, mesmo. Seria feliz sem isso, mas meu caminho vai me levar até o altar. Se não, eu seria muito feliz e teria muito sucesso também", declarou.

Noiva do atleta de CrossFit Kaique Cerveny, a apresentadora do "Saia Justa", do GNT, comentou o início do romance. "Tenho ranço de macho pegador, e tenho amigos assim. Digo que quando é assim, vira meu amigo. Quando não é, vamos conversar. Quando conheci Kaique, queria só pegar, mesmo. Mas fui admirando ele em um lugar de família", disse.

A campeã do "BBB 21" explicou que conheceu o rapaz por meio das redes sociais antes do confinamento no reality show. "Falei: 'Quem é esse galego?'. Nem amava galego, mas ele era tão fortão... segui e ele me seguiu de volta. Logo depois, comecei a namorar, parei de falar com ele e ele comigo. Namorei e ele namorou, fui para o 'Big Brother' e, quando saí, falei: 'Deixa eu ver como está o meu Instagram'. E lá estava ele".

Um novo contato entre Juliette e Kaique aconteceu após o fim do programa. "Ele tinha mandado várias mensagens, falando que estava feliz por eu estar no 'Big Brother', e eu não vi. Começamos a conversar e eu só queria ficar. Mas fui admirando a forma como ele tratava os pais, a forma que via o mundo, o quanto que não era o que tinha ranço em homem, essa coisa marrenta... ele tem aparência de heterotop, mas é sensível, se emociona. Falei: 'É possível homem assim?!'. Tenho quatro irmãos brutos, de oficina", afirmou.



A cantora revelou, ainda, a emoção ao experimentar o vestido de noiva. "Fui provar o vestido tirando onda, porque era só uma prova de roupa para mim. Quando botei o véu, comecei a chorar e rir ao mesmo tempo, parecendo uma louca, os meus divertidamente nunca tinham visto aquele sentimento. Mas foi e vou casar. Para os meus amigos, até hoje [é uma surpresa]. Porque estava todo mundo muito certo de que eu não iria casar e não iria ter filhos", concluiu.