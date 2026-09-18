Gusttavo Lima exibe novo visual - Reprodução do Instagram

Gusttavo Lima exibe novo visualReprodução do Instagram

Publicado 18/09/2026 07:04

Gusttavo Lima publicou uma foto por meio do Instagram, na madrugada desta sexta-feira (18), em que aparece de bigode e surpreendeu os seguidores com a transformação. Na imagem, o cantor, carinhosamente conhecido pelos fãs como Embaixador, surge em frente ao espelho, sério, exibindo o novo visual.

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Os internautas logo reagiram à imagem. "Duvidamos que era você nos primeiros minutos", afirmou um usuário da rede social. "Quase não conheci, Embaixador", disse outro. "Cadê a barba linda?! Pelo amor de Deus, diz que é IA (Inteligência Artificial)", declarou uma terceira pessoa.

Outros comentários como "Fred Mercury do sertanejo", "amei o novo visual", "olha ele aí, el bigodón voltou.

Que pancada de bigode, bebê" e "de bigode, de barba, sem barba, é o Embaixador" também foram publicados na rede social.

O cantor ainda brincou com a situação. "A gente que andou em muita estrada de chão, tem que deixar a barbinha". Ratinho, com bom humor, comentou: "Você está acabadinho, é verdade. Pela sua idade, já rodou em terra ruim."

Gusttavo é casado com a influenciadora digital Andressa Suita. O dois, que são papais de Gabriel e Samuel, está junto desde 2012 e oficializou a união no civil em 2015. Em 2017, aconteceu a cerimônia no religioso. Três anos depois, o casal enfrentou uma separação, mas reatou pouco tempo depois.