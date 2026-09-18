Gusttavo Lima exibe novo visualReprodução do Instagram
Que pancada de bigode, bebê" e "de bigode, de barba, sem barba, é o Embaixador" também foram publicados na rede social.
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Gusttavo Lima exibe novo visualReprodução do Instagram
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