Gusttavo Lima exibe novo visualReprodução do Instagram

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Isabelle Rosa
Gusttavo Lima publicou uma foto por meio do Instagram, na madrugada desta sexta-feira (18), em que aparece de bigode e surpreendeu os seguidores com a transformação. Na imagem, o cantor, carinhosamente conhecido pelos fãs como Embaixador, surge em frente ao espelho, sério, exibindo o novo visual. 
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Gusttavo Lima exibe novo visual - Reprodução do Instagram
Gusttavo Lima exibe novo visual - Reprodução do Instagram
Os internautas logo reagiram à imagem. "Duvidamos que era você nos primeiros minutos", afirmou um usuário da rede social. "Quase não conheci, Embaixador", disse outro. "Cadê a barba linda?! Pelo amor de Deus, diz que é IA (Inteligência Artificial)", declarou uma terceira pessoa. 
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Outros comentários como "Fred Mercury do sertanejo", "amei o novo visual", "olha ele aí, el bigodón voltou.
Que pancada de bigode, bebê" e "de bigode, de barba, sem barba, é o Embaixador" também foram publicados na rede social. 
Essa, inclusive, não é a primeira vez que Gusttavo tira a barba e adota um bigode. O mesmo aconteceu em 2024. Na época, o artista explicou sua decisão: "Não aguentava mais ter que fazer barba todo dia. Agora é algo mais prático."  Entretanto, a mudança não durou por muito tempo. Menos de um mês depois, durante a gravação de seu especial de Natal no SBT, ele apareceu sem o bigode. 
Na ocasião, o apresentador Ratinho questionou Gusttavo sobre o motivo dele não manter o visual. "Você não ia deixar o bigode?", perguntou. Gusttavo, então, respondeu: "Ficou ruim demais. Meus filhos não me reconheceram. Um deles falou: 'Papai ficou ruim demais’ e eu falei: "Filho, é verdade!'".
O cantor ainda brincou com a situação. "A gente que andou em muita estrada de chão, tem que deixar a barbinha". Ratinho, com bom humor, comentou: "Você está acabadinho, é verdade. Pela sua idade, já rodou em terra ruim."
Gusttavo é casado com a influenciadora digital Andressa Suita. O dois, que são papais de Gabriel e Samuel, está junto desde 2012 e oficializou a união no civil em 2015. Em 2017, aconteceu a cerimônia no religioso. Três anos depois, o casal enfrentou uma separação, mas reatou pouco tempo depois. 