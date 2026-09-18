Renata Sorrah divertiu internautas com áudios para a filha médica, Mariana Sochaczewski Simões - Reprodução / Instagram

Renata Sorrah divertiu internautas com áudios para a filha médica, Mariana Sochaczewski SimõesReprodução / Instagram

Publicado 18/09/2026 10:48

Mariana Sochaczewski Simões divertiu a web, nesta quinta-feira (17), ao compartilhar nas redes sociais os áudios recebidos da mãe, Renata Sorrah, ao ficar resfriada após pegar chuva no Rock in Rio. A pediatra brincou com as recomendações que recebeu mesmo sendo especialista na área da saúde.

"Doutora para todo mundo, filha para minha mãe! CRM [Conselho Regional de Medicina] nenhum vence o diagnóstico e a prescrição de mãe! Obs.: os famosos áudios da minha mãe", brincou Mariana, na legenda da publicação. No vídeo, a médica escreveu: "Ponto de vista: você é médica há mais de 15 anos, já explicou várias vezes que chuva não causa resfriado, mas foi só ficar resfriada que sua mãe te manda esses áudios."

Na conversa do WhatsApp, a integrante da novela "Por Você", da TV Globo, demonstrou preocupação com o estado de saúde da filha. "Oi, Mariana. Você melhorou? Passou a febre? Está melhor? Me fala, me dá notícias", questionou Renata. Em outro momento, ela disse: "Meu Deus, será que você pegou... tem um vírus que está dando, não sei se é bactéria... Eu acho que você deveria marcar logo de ir ao Rafael [médico], porque tem que ver logo se é vírus ou bactéria. Porque tem que cortar rápido." "Come caldinho de feijão, [bebe] suco de beterraba com cenoura gengibre", orientou a mãezona.

Reações

Nos comentários, a web reagiu. "Das pessoas que eu mais amo no mundo", declarou Taís Araujo. "Corajosa uma médica querer saber mais que uma mãe", disse uma internauta, em tom descontraído. "A filha é médica, mas mãe é mãe. E mãe é insuperável", escreveu.

Os seguidores também recordaram o papel da atriz na novela "Senhora do Destino" (2004), da TV Globo. Na trama, Renata interpretou Nazaré Tedesco que roubou Lindalva (Carolina Dieckmmann) da verdadeira mãe, Maria do Carmo (Susana Vieira), quando ela ainda era bebê. A vilã criou a menina como se fosse a própria filha, dando o nome Isabel.



"Moça, você é a Lindalva?", brincou uma seguidora. "Vários defeitos, mas mãe a Tedesco sempre soube ser", opinou um usuário do Instagram. "Nazaré era muito boa mãe... tudo bem que roubou [risos], mas ótima mãe", expressou outra pessoa. "WhatsApp da Lindalva [risos]", comentou mais alguém.

Saiba mais

Mariana é fruto do antigo relacionamento de Renata com o diretor Marcos Paulo, que morreu em 11 de novembro de 2012, aos 61 anos. Ele enfrentava complicações de um câncer no esôfago e sofreu uma embolia pulmonar. Marcos Paulo não resistiu a um mal súbito em sua casa, no Rio de Janeiro. O diretor teve mais duas filhas, Giulia Costa, do casamento com Flávia Alessandra, e Vanessa Simões, da relação com a modelo italiana Tina Serina.

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