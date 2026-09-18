Anitta falou sobre esgotamento de ingressos de 'Ensaios' no RioReprodução/Instagram
"Estou aqui para falar com vocês, muito emocionada, porque não é fácil, no nosso país fazer o que a gente acabou de fazer. Vocês sabem o tamanho do Parque Olímpico, né? E a gente acabou de esgotar os ingressos do show em 10 horas. Vocês sabem quantas pessoas cabem, né? 80 mil pessoas na fila para comprar o ingresso. Gente, que loucura. Estou muito emocionada e muito grata", contou.
Ela refletiu sobre a dificuldade de esgotar ingressos como artista no Brasil, e falou sobre sua surpresa: "Quem é artista no Brasil sabe a dificuldade disso. Mais cedo, eu vi 80 mil pessoas na fila, mas falei: 'Não sei, às vezes as pessoas ficam em computadores diferentes, tentando acessar, talvez possa ser isso'. Mas não. As vendas começaram 12h, e agora a gente já esgotou tudo. Óbvio que quando a gente faz o evento a gente quer que aconteça. A gente não vai para um lugar que cabe 80 mil pessoas de maluco. A gente acredita, mas nunca pensei que isso fosse acontecer em 10 horas. Então, estou muito feliz, chorando de emoção", disse.
A artista também agradeceu a seus fãs pela ocasião. "Então, quero muito agradecer. Todo artista do Brasil sabe a dificuldade que está, hoje em dia, para lotar um evento, para vender ingresso, para fazer as coisas acontecerem. E a gente acabou de ter um mês de turnê, a gente acabou de fazer show aqui, foram datas todos os fins de semana. A gente fez outros shows em janeiro... não é que a gente está sem fazer show há um tempão, a gente está fazendo para caramba até. É o ano que eu mais fiz show, por conta de EQUILIBRIVM, voltei para o Brasil, a morar aqui, então fiz muita coisa. Isso é muito imenso".
Anitta, ainda, celebrou as vendas das outras datas do evento. "A gente também esgotou outras datas, colocou milhares de pessoas nos outros estados. Então, é muito doido isso e eu estou muito feliz".
A turnê dos “Ensaios de Anitta” irá passar por Belém, Recife, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo, entre os dias 9 e 31 de janeiro de 2027.
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