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Neguinho da Beija-Flor chora ao ver trajetória retratada em musical
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Neguinho da Beija-Flor chora ao ver trajetória retratada em musical

Sambista de 77 anos prestigiou estreia no Teatro João Caetano, no Rio, e se emocionou com homenagem à própria história

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Letícia Montrezor
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Neguinho da Beija-Flor,  de 77 anos, se emocionou ao prestigiar a estreia para convidados de "O Neguinho da Beija-Flor - Musical", nesta quinta-feira (10), no Teatro João Caetano, no Centro do Rio. O espetáculo revisita momentos importantes da vida e da carreira do sambista.
Acompanhado da mulher, Elaine Reis, Neguinho assistiu à apresentação e não conteve a emoção ao ver passagens de sua história no palco. Ao fim da sessão, posou ao lado de Izak Dahora, que o interpreta na montagem, e de Lu Vieira, responsável pelo papel de sua mãe. O cantor também trocou beijos com Elaine durante o evento.
Com direção de Luiz Antonio Pilar e texto do jornalista Aydano André Motta, o musical apresenta a trajetória do artista fora de ordem cronológica. A relação com a Beija-Flor de Nilópolis ocupa espaço central na narrativa, que também aborda diferentes fases de sua vida pessoal e profissional.
Neguinho construiu uma ligação de cinco décadas com a escola. Sua estreia oficial na Avenida aconteceu em 1976, ano em que a agremiação conquistou seu primeiro título do Grupo Especial com o enredo "Sonhar com Rei dá Leão". Desde então, sua voz se tornou uma das marcas da azul e branco e acompanhou alguns dos desfiles mais lembrados da história da Beija-Flor.
O repertório reúne obras que atravessam diferentes fases de sua carreira, como "Ratos e Urubus, Larguem Minha Fantasia!", "Problema Social", "Deusa da Passarela", "Eu Sou de Nilópolis" e "Negra Ângela". As canções ajudam a contar a história do sambista e sua relação com o carnaval.
A montagem também relembra "Laíla de Todos os Santos, Laíla de Todos os Sambas", enredo que levou a Beija-Flor ao título do Carnaval de 2025. O desfile marcou a despedida de Neguinho da escola depois de cerca de 50 anos como uma de suas principais vozes.
Além de Izak Dahora no papel principal, a produção conta com figurinos de Rute Alves, coreografia e direção de Patrick Carvalho e direção musical de Matheus Camará e Rodrigo Pirikito.
"O Neguinho da Beija-Flor - Musical" fica em cartaz no Teatro João Caetano até 1º de novembro.
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