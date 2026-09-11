Site revelou chegada do primeiro filho de Lady Gaga - Reprodução/Instagram

Site revelou chegada do primeiro filho de Lady GagaReprodução/Instagram

Publicado 11/09/2026 23:11 | Atualizado 11/09/2026 23:12

Lady Gaga , de 40 anos, agora é mamãe. A cantora e o empresário Michael Polansky, de 42, deram as boas-vindas ao primeiro filho, segundo informações divulgadas nesta sexta-feira (11) pela coluna Page Six, do site norte-americano New York Post, e posteriormente repercutidas por outros veículos.

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Até o momento, os dois não revelaram publicamente o nome, o sexo ou a data de nascimento do bebê. Gaga e Polansky, que mantêm um relacionamento reservado, também não fizeram um anúncio oficial sobre a chegada da criança.

A cantora e o empresário foram vistos recentemente com o bebê durante um passeio.

Lady Gaga e Michael Polansky estão juntos desde o fim de 2019 e oficializaram o noivado em 2024. O romance ganhou repercussão mundial quando a cantora apresentou o empresário como seu noivo durante os Jogos Olímpicos de Paris, naquele mesmo ano.