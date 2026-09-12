Pedro Scooby voltou a negar que esteja vivendo um novo romance depois do fim do casamento com Cintia Dicker - Reprodução / Instagram

Pedro Scooby voltou a negar que esteja vivendo um novo romance depois do fim do casamento com Cintia DickerReprodução / Instagram

Publicado 12/09/2026 11:01

Pedro Scooby negou qualquer affair com Lívia Andrade após os dois serem vistos juntos. O surfista afirmou que eles são apenas amigos e garantiu: desde a separação de Cíntia Dicker, não ficou com ninguém. pic.twitter.com/NgLEAQplGE — LOUCA DO COOL (@loucadocool) September 12, 2026

Ao comentar a repercussão, Scooby criticou a ideia de que qualquer aproximação com uma mulher possa ser interpretada como relacionamento. "Imagina se toda mulher que chegar do meu lado, eu tiver que falar: 'Ó, você não pode ficar do meu lado não, porque senão vão achar que a gente está junto'?", questionou.



O surfista também citou diretamente a carona para Lívia, que motivou os comentários. "E imagina se eu não puder dar carona pra uma amiga? De lá de Nilópolis, falar: 'Não, fica em Nilópolis aí, se vira, pega um Uber, vou te dar carona não, enquanto você está indo para um lugar muito perto'?", completou. Ao comentar a repercussão, Scooby criticou a ideia de que qualquer aproximação com uma mulher possa ser interpretada como relacionamento. "Imagina se toda mulher que chegar do meu lado, eu tiver que falar: 'Ó, você não pode ficar do meu lado não, porque senão vão achar que a gente está junto'?", questionou.O surfista também citou diretamente a carona para Lívia, que motivou os comentários. "E imagina se eu não puder dar carona pra uma amiga? De lá de Nilópolis, falar: 'Não, fica em Nilópolis aí, se vira, pega um Uber, vou te dar carona não, enquanto você está indo para um lugar muito perto'?", completou.

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Na sequência, Scooby negou qualquer envolvimento amoroso desde a separação. "Galera, não existe nada. Eu nem estou com cabeça para isso. Estou separado já há dois meses e meio, não fiquei com ninguém. Não tentem descobrir, não vão achar, mano", declarou.



Ele ainda pediu respeito às pessoas envolvidas nas especulações. "Inventar história acho uma falta de respeito, não só comigo, mas com a Lívia e com a Cíntia, né? (...) Não teve nada", finalizou.



Scooby e Cintia confirmaram o fim do casamento após cerca de sete anos juntos. Os dois são pais de Aurora, de três anos, e o surfista já havia afirmado anteriormente que traição não foi o motivo da separação. Na sequência, Scooby negou qualquer envolvimento amoroso desde a separação. "Galera, não existe nada. Eu nem estou com cabeça para isso. Estou separado já há dois meses e meio, não fiquei com ninguém. Não tentem descobrir, não vão achar, mano", declarou.Ele ainda pediu respeito às pessoas envolvidas nas especulações. "Inventar história acho uma falta de respeito, não só comigo, mas com a Lívia e com a Cíntia, né? (...) Não teve nada", finalizou.Scooby e Cintia confirmaram o fim do casamento após cerca de sete anos juntos. Os dois são pais de Aurora, de três anos, e o surfista já havia afirmado anteriormente que traição não foi o motivo da separação.

Lívia Andrade alfinetou Leo Dias

Lívia também reagiu à repercussão e alfinetou Leo Dias, que havia divulgado a carona. Em um Story gravado ao lado de amigos entrando no mesmo carro, a apresentadora marcou o jornalista e escreveu: "Explana aí agora @leodias...".



No vídeo, ela brincou com a possibilidade de qualquer pessoa que aparecesse ao seu lado virar assunto. "Acho perigoso vocês não andarem comigo. Porque vocês vão ficar tudo na boca do povo. Viu, Filippelli? Você vai ser o primeiro. Sair na boca do povo", disse.



Em seguida, Lívia virou a câmera para os demais amigos e continuou a provocação. "Vocês também não se escondam, não. Eu vou expor todo mundo hoje", ironizou.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro

