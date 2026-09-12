Anitta sabia o que os participantes do reality estavam dizendo sobre suas críticas antes do discurso em que se impôs durante o Festival exibido nesta quinta-feira (10) - Reprodução / GloboPlay

Anitta sabia o que os participantes do reality estavam dizendo sobre suas críticas antes do discurso em que se impôs durante o Festival exibido nesta quinta-feira (10)Reprodução / GloboPlay

Publicado 12/09/2026 13:19

VEIO AÍ O VT, POR ISSO QUE ELA FICOU TÃO BRAVA, GERAL METENDO O PAU NA ANITTA ACHANDO QUE ELA NÃO IA VER! #EstrelasDaCasa https://t.co/rfD2y1rAv1 pic.twitter.com/pUkt304Hg6 — Rafael Godoi (@rafsgodoi) September 12, 2026

Entre as reclamações, um dos participantes contou que Anitta havia criticado a versão pop rock de "Morena Tropicana" antes de eles entrarem no palco. "A Anitta falou para gente, na nossa cara, no meio do corredor, nos bastidores antes da gente entrar no palco, que ficou horroroso!", relatou.



Ao ouvir a fala, a cantora explicou que sua avaliação não era sobre a música em si, mas sobre a escolha feita para a apresentação. "Eu amo a música 'Morena Tropicana'. Fez sentido a versão pop rock? Não fez, amor. (...) Eu estou com uma fama de cruel; eu acho que cruel é a vida. Eu posso não ser, eu posso ser querida e deixar a vida ser cruel", respondeu. Entre as reclamações, um dos participantes contou que Anitta havia criticado a versão pop rock de "Morena Tropicana" antes de eles entrarem no palco. "A Anitta falou para gente, na nossa cara, no meio do corredor, nos bastidores antes da gente entrar no palco, que ficou horroroso!", relatou.Ao ouvir a fala, a cantora explicou que sua avaliação não era sobre a música em si, mas sobre a escolha feita para a apresentação. "Eu amo a música 'Morena Tropicana'. Fez sentido a versão pop rock? Não fez, amor. (...) Eu estou com uma fama de cruel; eu acho que cruel é a vida. Eu posso não ser, eu posso ser querida e deixar a vida ser cruel", respondeu.