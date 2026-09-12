Anitta sabia o que os participantes do reality estavam dizendo sobre suas críticas antes do discurso em que se impôs durante o Festival exibido nesta quinta-feira (10)Reprodução / GloboPlay
VEIO AÍ O VT, POR ISSO QUE ELA FICOU TÃO BRAVA, GERAL METENDO O PAU NA ANITTA ACHANDO QUE ELA NÃO IA VER! #EstrelasDaCasa https://t.co/rfD2y1rAv1 pic.twitter.com/pUkt304Hg6— Rafael Godoi (@rafsgodoi) September 12, 2026
Entre as reclamações, um dos participantes contou que Anitta havia criticado a versão pop rock de "Morena Tropicana" antes de eles entrarem no palco. "A Anitta falou para gente, na nossa cara, no meio do corredor, nos bastidores antes da gente entrar no palco, que ficou horroroso!", relatou.
Ao ouvir a fala, a cantora explicou que sua avaliação não era sobre a música em si, mas sobre a escolha feita para a apresentação. "Eu amo a música 'Morena Tropicana'. Fez sentido a versão pop rock? Não fez, amor. (...) Eu estou com uma fama de cruel; eu acho que cruel é a vida. Eu posso não ser, eu posso ser querida e deixar a vida ser cruel", respondeu.
Outra participante comparou a forma de mentoria de Anitta à diretora de "Matilda", personagem conhecida pela postura autoritária no filme. Segundo ela, a cantora às vezes os coloca "lá em cima" e, em outros momentos, assume uma postura mais dura. "E a gente fica um pouco assustada. Mas está tudo bem, um beijo para Anitta aí", brincou.
Anitta, então, justificou o rigor ao dizer que tenta preparar os artistas para a repercussão que enfrentarão fora do confinamento. "Quando você sair daqui, que você pegar o telefone, aí você vai chorar! (...) A hora que sair e pegar o telefone, meu amor... vocês vão ver o quê? Que eu estava protegendo vocês", afirmou.
As reações continuaram dentro da casa. Os participantes comentaram figurino, coreografia e até brincaram que Anitta teria que aprovar determinadas escolhas. Em um dos momentos, um deles disparou: "A Anitta falou m***a. Ficou maneiro, moleque", enquanto outro respondeu, em tom de brincadeira, que nem a cantora conseguiria estragar seu dia.
Depois de assistir às imagens, Anitta anunciou uma nova postura. "Hoje eu vou mudar minha estratégia, viu, Brasil? Eu vou só elogiar tudo o que acontecer nesse programa", ironizou. Em seguida, ela repetiu: "Hoje eu vou amar tudo do início ao fim! Amei! Amei, amei, amei!".
Mais tarde, durante o Festival, a cantora retomou justamente o assunto ao explicar por que costuma fazer críticas aos participantes. Ao ser interrompida por aplausos, pediu para concluir a fala: "Não bate palmas para me interromper não, porque você (emissora) prometeu que eu ia poder falar no final".
No fim do discurso, Anitta ainda fez referência às reclamações que havia acompanhado anteriormente. "De fato vocês foram muito bem hoje, teve algumas coisas malfeitas. Ninguém mandou reclamar das minhas intervenções, vão ficar sem saber", disse.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro