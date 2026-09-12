Sabrina Sato comparou a atual gravidez com a gestação de Zoe, filha primogênita da apresentadoraReprodução / Instagram

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Carolina Irigoyen
Sabrina Sato, de 45 anos, comparou a atual gravidez com a gestação de Zoe, filha primogênita - fruto de seu antigo relacionamento com o ator Duda Nagle - e afirmou que as duas experiências têm sido "completamente diferentes". A declaração foi dada ao responder a uma pergunta de um seguidor nos stories do Instagram.


Ao recordar a primeira gestação, Sabrina contou que conseguiu se dedicar mais ao período. "(...) Gente, completamente diferente uma da outra. Porque a da Zoe eu (...) romantizei muito, (...) aproveitei muito essa gravidez da Zoe e tudo", disse.
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Desta vez, ela permanece com a rotina movimentada, inclusive como Rainha de Bateria da Unidos da Tijuca. "Nessa gravidez, eu não parei, né? Eu estou trabalhando do mesmo jeito que eu trabalho, eu tenho uma filha agora, que é a Zoe, para cuidar, marido, então assim, juntou tudo com cinco cachorros", explicou.

Já com mais de seis meses de gestação, Sabrina admitiu que ainda tenta organizar tudo e contou estar mais esquecida. "Estou com a cabeça muito ruim nessa", brincou.

Apesar das diferenças entre as duas experiências, ela afirmou estar vivendo o momento com felicidade e gratidão. "Mas eu estou muito bem ao mesmo tempo. (...) Eu não tenho coragem de reclamar, porque assim, eu sou muito abençoada", completou.

Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro