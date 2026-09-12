Sabrina Sato comparou a atual gravidez com a gestação de Zoe, filha primogênita da apresentadora - Reprodução / Instagram

Sabrina Sato comparou a atual gravidez com a gestação de Zoe, filha primogênita da apresentadoraReprodução / Instagram

Publicado 12/09/2026 12:47

Desta vez, ela permanece com a rotina movimentada, inclusive como Rainha de Bateria da Unidos da Tijuca. "Nessa gravidez, eu não parei, né? Eu estou trabalhando do mesmo jeito que eu trabalho, eu tenho uma filha agora, que é a Zoe, para cuidar, marido, então assim, juntou tudo com cinco cachorros", explicou.Já com mais de seis meses de gestação, Sabrina admitiu que ainda tenta organizar tudo e contou estar mais esquecida. "Estou com a cabeça muito ruim nessa", brincou.Apesar das diferenças entre as duas experiências, ela afirmou estar vivendo o momento com felicidade e gratidão. "Mas eu estou muito bem ao mesmo tempo. (...) Eu não tenho coragem de reclamar, porque assim, eu sou muito abençoada", completou.