Sabrina Sato comparou a atual gravidez com a gestação de Zoe, filha primogênita da apresentadoraReprodução / Instagram
FAMOSOS: Sabrina Sato diz que romantizou muito a primeira gravidez, mas que, desta vez, seguiu trabalhando normalmente: “Tenho uma filha pra cuidar, marido, cinco cachorros.” pic.twitter.com/it5uZtQaa9— FOFOQUEI (@fofoquei) September 11, 2026
Ao recordar a primeira gestação, Sabrina contou que conseguiu se dedicar mais ao período. "(...) Gente, completamente diferente uma da outra. Porque a da Zoe eu (...) romantizei muito, (...) aproveitei muito essa gravidez da Zoe e tudo", disse.
Desta vez, ela permanece com a rotina movimentada, inclusive como Rainha de Bateria da Unidos da Tijuca. "Nessa gravidez, eu não parei, né? Eu estou trabalhando do mesmo jeito que eu trabalho, eu tenho uma filha agora, que é a Zoe, para cuidar, marido, então assim, juntou tudo com cinco cachorros", explicou.
Já com mais de seis meses de gestação, Sabrina admitiu que ainda tenta organizar tudo e contou estar mais esquecida. "Estou com a cabeça muito ruim nessa", brincou.
Apesar das diferenças entre as duas experiências, ela afirmou estar vivendo o momento com felicidade e gratidão. "Mas eu estou muito bem ao mesmo tempo. (...) Eu não tenho coragem de reclamar, porque assim, eu sou muito abençoada", completou.
Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro