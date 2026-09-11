Karin Hils revelou que foi convidada para integrar o elenco de 'A Fazenda 18' mas recusou a participação no reality - Reprodução / Instagram

Karin Hils revelou que foi convidada para integrar o elenco de 'A Fazenda 18' mas recusou a participação no reality Reprodução / Instagram

Publicado 11/09/2026 11:21

Karin Hils revelou que foi convidada para integrar o elenco de "A Fazenda 18", mas recusou a participação no reality show. A ex-integrante do Rouge contou que a decisão passou pelo compromisso com o musical "Wicked", que precisaria abandonar caso aceitasse o confinamento.

VEJA: Karin Hils, ex-Rouge, revela que foi convidada para “A Fazenda 18”, mas desistiu de última hora e agora se arrepende de ter recusado o reality. pic.twitter.com/7z5gcuoIe7 — CHOQUEI (@choquei) September 11, 2026

"Finalmente aconteceu. Essa hora eu era pra estar confinada (...) Finalmente eu fui convidada, né, mas eu não aceitei", contou. Segundo Karin, a possibilidade de deixar o espetáculo pesou na escolha. "Fiquei nervosa (...) porque eu não queria largar o 'Wicked'. Ia ter que largar o 'Wicked'", explicou.



A artista também relatou a surpresa ao saber que havia sido aprovada para o programa. "Meu assessor ligou falando: 'Os bispos te aprovaram'. Eu fiquei friozinha (...) Fiquei feliz, fiquei surpresa, fiquei em pânico", relembrou. "Finalmente aconteceu. Essa hora eu era pra estar confinada (...) Finalmente eu fui convidada, né, mas eu não aceitei", contou. Segundo Karin, a possibilidade de deixar o espetáculo pesou na escolha. "Fiquei nervosa (...) porque eu não queria largar o 'Wicked'. Ia ter que largar o 'Wicked'", explicou.A artista também relatou a surpresa ao saber que havia sido aprovada para o programa. "Meu assessor ligou falando: 'Os bispos te aprovaram'. Eu fiquei friozinha (...) Fiquei feliz, fiquei surpresa, fiquei em pânico", relembrou.