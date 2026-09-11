Karin Hils revelou que foi convidada para integrar o elenco de 'A Fazenda 18' mas recusou a participação no reality Reprodução / Instagram
VEJA: Karin Hils, ex-Rouge, revela que foi convidada para “A Fazenda 18”, mas desistiu de última hora e agora se arrepende de ter recusado o reality. pic.twitter.com/7z5gcuoIe7— CHOQUEI (@choquei) September 11, 2026
"Finalmente aconteceu. Essa hora eu era pra estar confinada (...) Finalmente eu fui convidada, né, mas eu não aceitei", contou. Segundo Karin, a possibilidade de deixar o espetáculo pesou na escolha. "Fiquei nervosa (...) porque eu não queria largar o 'Wicked'. Ia ter que largar o 'Wicked'", explicou.
A artista também relatou a surpresa ao saber que havia sido aprovada para o programa. "Meu assessor ligou falando: 'Os bispos te aprovaram'. Eu fiquei friozinha (...) Fiquei feliz, fiquei surpresa, fiquei em pânico", relembrou.
Durante a conversa, Karin afirmou ainda ter alertado a produção sobre o uso de medicação. "Foi o que eu falei para menina da produção: 'Eu sou medicada. Se eu ficar sem medicação, não vai dar bom'", disse. Segundo ela, ouviu como resposta: "É isso mesmo que a gente quer".
Apesar da recusa, a cantora e atriz admitiu que chegou a repensar a decisão. "Me bateu um pouco assim uns ventos de arrependimento (...) Eu tava com uma disposição de uma aventura na vida. Mas é isso. Ia ser muito doido", afirmou.
Karin integrou o Rouge, formado em 2002 no reality "Popstars", ao lado de Aline Wirley, Fantine Thó, Li Martins e Lu Andrade. Depois do grupo, seguiu carreira como atriz e cantora, com trabalhos em musicais e produções para a televisão.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa